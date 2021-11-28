В Украине хотят создать базу ІMEI, чтобы блокировать гаджеты

Сейчас в Украине рассматривают законопроект, который может навсегда отключить серые номера. Это такие номера мобильных телефонов, которые как бы есть, но ими никто не пользуется. Правительство планирует создать базу данных, в которой будут зарегистрированы все номера ІMEI. Эта практика уже давно существует в США и других странах.





В чем суть законопроекта №6183

В стране необходимо создать базу данных с уникальными ІMEI на смартфонах и мобильных телефонах. Проверить его очень просто, нужно набрать на телефоне комбинацию *#06#.

Если за проект проголосует большинство, и его примут, тогда в Украине смогут работать только те телефоны, чьи коды окажутся в белой базе данных. В противном случае гаджет будет отключен от мобильной сети.

Три списка — три вида кодов

«База данных ІMEI» будет разделена на 3 группы. В нее будут входить коды смартфонов, планшетов, смарт-часов и прочих гаджетов, у которых есть коды. Всего будет три категории:

белая – войдут те гаджеты, которые можно подключить к мобильным сетям, работали в Украине до 1 июля 2022 года;

– войдут те гаджеты, которые можно подключить к мобильным сетям, работали в Украине до 1 июля 2022 года; серая – девайсы с временным разрешением (не настоящие, клоны), они смогут работать до 2025 года;

– девайсы с временным разрешением (не настоящие, клоны), они смогут работать до 2025 года; черная – заблокированы к использованию: ворованные гаджеты, нелегально ввезенные и тд.

Если мобильный телефон привезли из-за границы, у владельца будет всего 120 дней, чтобы внести его в белый список. Но всё это будет возможно лишь в том случае, если законопроект примут. Поэтому пока что никакой регистрации кодов не ожидается.

Такое решение помогло бы помочь бороться с кражей гаджетов. Например, у человека украли телефон, он написал заявление в полицию и гаджет просто блокируют по ІMEI. После блокировки он не пригоден для использования.