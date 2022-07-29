Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю по 7 августа

Общий фон предстоящей недели будет связан с оптимизмом и верой в свои силы, а также с положительными возможностями. В чувственной сфере возможны перепады — от ярких впечатлений и сильных переживаний до ощущения тупика и подавленности. Не лучшая неделя для интеллектуальной работы и переговоров — возможны затыки и ступор, а также разногласия и конфликты.





Овен — гороскоп на неделю

Овнам неделя принесет максимальную концентрацию и веру в свои силы. Это идеальное время, чтобы осознанно и энергично начинать новые дела либо активно заниматься продвижением текущих проектов. Для чувственной сферы и личной жизни неделя скорее неудачная.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоящая неделя принесет энергию конфликтов. В принципиальных вопросах и при отстаивании своих интересов вы можете легко переходить на личности и вступать в конфронтацию. Возможны вспыльчивость и раздражительность, которые будут, как минимум бурлить внутри. Личная жизнь и чувственная сфера обещают присутствие положительных энергий и подарят передышку.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя очень благоприятная. Она позволит максимально широко посмотреть на свое будущее, увидеть наилучшие перспективы и начать активно и увлеченно действовать. Такое состояние поможет вам достигать успеха во всем, за что вы будете браться.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков основной акцент недели состоит в присутствии сильных энергий нежности, мягкости и красоты. Также будут присутствовать положительные энергии страстности и решительности. Неделя для вас положительная и идеально подходит для развития личных отношений и привнесения в них ярких, необычных ощущений.

Лев — гороскоп на неделю

Львам неделя максимально поможет раскрыться и увидеть лежащие перед ними перспективы. В то же время, как только вы начинаете активно действовать — возможны конфликты, недопонимание, конфронтации. Перед вами как будто возникают препятствия или активно мешают противники. Неделя скорее поможет вам ощутить внутренний потенциал и определить стратегические цели.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя максимально положительная. Она будет поддерживать вас в чувственной сфере и поможет улучшить ситуацию в личной жизни. Вы будете наполняться энергиями нежности и страстности, что будет притягивать к вам положительное и даже восхищенное внимание противоположного пола.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоящая неделя поможет в осмыслении своих ценностей, раскрытии потенциала и активным шагам для его реализации. В то же время неделя будет неблагоприятна для сферы личных отношений. Также лень или изнеженность могут помешать многим вашим планам.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоящая неделя принесет максимум энергии раздражения, агрессии и конфликтов. Может быть сложно удержать себя в руках, проблемы могут разгораться на пустом месте. Единственной отдушиной для вас будет приток нежности и мягкости, который вы будете чувствовать в перерывах между «боями». Стоит максимально сосредоточить свое внимание на положительных проявлениях в любовной и чувственной сфере.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит максимально положительная неделя, когда они смогут полностью раскрыть свой потенциал, нести высшие из доступных им идей и успешно влиять на окружение. Вы можете быть примером и наставником. Также неделя обещает вам удачу в материальной сфере.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги на предстоящей неделе будут комфортно чувствовать себя, пока будут прилагать максимально активные целенаправленные усилия. Трудолюбие будет приводить вас в форму. В то же время возможны и периоды лени и потери фокуса. В такие моменты вы будете чувствовать неудовлетворенность.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя крайне напряженная. Возможны неожиданные вспышки раздражения и даже срывы. При этом вам может быть даже непонятно, за что вы боретесь. Перепады энергии и неспособность сфокусироваться будут мешать вам видеть вашу цель.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя очень благоприятная. Одновременное положительное влияние на вас Марса и Венеры принесет волну чувственности, страстности и привлекательности. Неделя очень хороша для создания и развития личных отношений, раскрытия чувственности, ярких переживаний.