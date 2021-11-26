Что делать в “коридор затмений” – астрологи рассказали, в чем особенность этого промежутка времени

“Коридор затмений” длиться с 19 ноября по 4 декабря. Это необычный период для всех знаков зодиака. Многие в это время примут судьбоносные решения, кардинально поменяют род деятельности, уедут за границу, встретят свою любовь. Нумерологи говорят, если кто хотел начать жизнь с чистого листа, сейчас лучшее время.





Таким термином называется промежуток времени между двумя ближайшими затмениями. И во все времена к нему относились серьезно.

Что можно и нужно делать в коридор затмений

Астрологи говорят, главное не бояться, а смело принимать все то, что происходит в данный период. Это неотъемлемая часть трансформации, которую обязательно нужно пройти. Тогда в Новый год вы войдете новым человеком. Мечтайте, любите, живите на полную катушку. В отличие от ретроградного Меркурия сейчас Вселенная максимально кричит “Нужно действовать!”.

До окончания этого мистического периода нужно:

Очистить тело, разум, душу и личное пространство. Время генеральной уборки, энергетической чистки, детокса.

Сформируйте свои цели и желания, откажитесь от ненужных людей и вещей.

Нужно быть внимательным к подсказкам судьбы, она будет давать много знаков.

Помиритесь с близкими, говорите о своих чувствах и любви.

Медитируйте.

Поменяйте стиль в прическе, одежде.

Закончится “коридор затмений” и вы себя не узнаете. Это лучшее время словно феникс сгореть и возродиться из пепла. Астрологи говорят, что та ситуация, которая есть сегодня более странная и необычная в астрологии.

Все потому что планета оказалась сразу в нескольких коридорах. Некоторые знаки зодиака могут более тонко ощущать это время. Возникает тревога, бессонница, повышенная раздражительность. Подвержены такому поведению стихии воды. А вот огненные и воздушные знаки будут максимально продуктивными по роботе. Представители земной стихии проведут коридор в полной гармонии с собой.