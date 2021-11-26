Всех украинцев, имеющих банковскую карточку, заставят привязать SIM-карту к паспорту

С 2022 года получать банковские услуги смогут только украинцы, которые привяжут свой мобильный номер к паспортным данным. Об этом говорится в новом законопроекте No6183, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады. Кроме того в законопроекте предлагается внедрение IMEI-базы телефонных идентификаторов, которая обезопасит граждан от кражи мобильных устройств.





Зачем регистрировать SIM-карту?

Украинцы, пользующиеся банковскими или другими цифровыми финансовыми услугами, в обязательном порядке проходят идентификацию через номер мобильного. В связи с этим номер телефона абонента становится отличным оружием в руках мошенника. С его помощью он может получить доступ к банковскому счету и карточкам пользователя, похитить денежные средства и даже набрать кредитов.

Чтобы воспрепятствовать похищению мобильных номеров и их использованию в преступных целях авторы революционного законопроекта и решили сделать процедуру регистрации номера обязательной.

В случае принятия закона, привязать свои паспортные данные и ИНН к номеру телефона придется всем, кто использует свой мобильный для проведения финансовых операций. Не коснутся новшества только контрактных абонентов, ведь они предоставляют свои данные оператору еще при оформлении договора.

Чтобы зарегистрировать свой номер и привязать его к личным данным, необходимо предоставить оператору: номер и серию паспорта, документ о присвоении ИНН.

Какая польза от базы IMEI?

База IMEI – это международная база серийных номеров мобильного оборудования. В нее входят коды всех устройств, работающих с использованием SIM-карты.

Целью внедрения базы IMEI в Украине парламентарии, приложившие руку к судьбоносному законопроекту, считают, прежде всего, борьбу с контрабандой и похищением мобильных телефонов.

По IMEI коду устройства собираются разделить на три списка – «белый», «серый» и «черный»:

«белый» список – будет содержать коды устройств, легально импортированных из-за границы и приобретенных у официальных ритейлеров, работавших в сетях сотовой связи Украины до 1 июля 2022-го года;

«серый» список – клонированные и поддельные коды нелегально ввезенных устройств, работавших в украинских сетях до 1 июля 2022 года (будут работать до конца 2025 года), а также только что ввезенные из-за границы смартфоны, которые нужно зарегистрировать в течение 4 месяцев;

«черный» список – IMEI-коды контрабандных и ворованных телефонов.

Внедрение базы IMEI-идентификаторов, конечно, несколько усложнит жизнь украинцам. Но взамен существенно снизится количество краж смартфонов и планшетов. А также уменьшатся объемы контрабанды, из-за которой государственный бюджет теряет миллиарды гривен поступлений ежегодно.