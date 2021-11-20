На ПриватБанк снова жалуются: на этот раз у клиентов банка пропадают крупные суммы денег с карт

ПриватБанк — это государственный банк, которому доверяет более 20 миллионов украинцев. Несмотря на такое большое доверие, банк регулярно попадает в скандалы из-за сбоев в работе. Так, например, у одной из клиенток была списана крупная сумма с карты. Всего за пару минут она лишилась более 20 тысяч гривен.





Как у женщины пропали деньги с карты Приватбанк

На официальном портале Минфин появилась новость о скандале между ПриватБанком и его клиенткой. Дело в том, что с ее счета списали приличную сумму денег, а работники банка заметили это только спустя пару дней. Почему не сработала служба безопасности, остается загадкой.

Женщина рассказала в официальном заявлении, что 7.11.2021 с ее карты для выплаты заработной платы был снят 1 доллар, а потом переведен обратно на счет. Через пару минут операцию снова повторили. Спустя пару часов сняли 2 доллара и снова вернул. Операцию проводил сервис Google Huga Do. А потом начали списывать по 26,12 грн. ежеминутно.

Вечером ситуация участилась списывать и обратно возвращать деньги начали каждые 30 секунд, только делать это начал другой сервис — Google Arena. Всего по карте провели более 870 транзакций. Ущерб составил 22 тысячи 855 гривен. Банк все это время никак не реагировал, и только спустя двое суток «что-то заподозрил».

Жертва чьих-то махинаций обратилась в банк с заявлением. На что её попросили ожидать, пока идет расследование. Заявление было принято службой банка и рассмотрено в киберполиции. Со слов потерпевшей она никогда не совершала интернет-покупок, данные карты никому не передавала, поэтому непонятно, как такое могло произойти.