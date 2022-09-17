У Путіна відповіли на питання щодо застосування Росією ядерної зброї в Україні

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков послався на доктрину, відповідаючи на питання щодо можливості застосування Росією ядерної зброї на території України.





Читайте доктрину. Там усе написано», – сказав він.

Згідно з військовою доктриною Росії, РФ «залишає за собою право застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї та (або) її союзників ядерної та інших видів зброї масового ураження, а також у разі агресії проти Російської Федерації із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено існування держави».

У серпні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив , що всі повідомлення про плани Росії застосувати ядерну та хімічну зброю в Україні є брехнею, оскільки немає необхідності для застосування таких заходів. За його словами, основне призначення ядерного озброєння Росії – стримування ядерного нападу. Шойгу додав, що використання ядерної зброї обмежується надзвичайними обставинами, визначеними у російських документах, відкритих для ознайомлення.