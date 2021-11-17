В Украине накрыли целую сеть по продаже поддельных продуктов питания

Одежду, бытовую технику, продукты питания, напитки и сигареты сегодня можно купить в интернете. Украинцы все больше доверяют онлайн-продавцам, чем магазинам. Именно из-за этого выросло количество фальсификата.





Вот только умелые дельцы не дают никаких гарантий на свои товары. И если покупатель захочет вернуть свои деньги — ничего не поучится. Более того, если он отравится некачественным продуктом — найти виновного тоже будет невозможно, потребовать возместить ущерб не у кого.

Полиция задержала крупных производителей поддельных напитков и продуктов питания

Не без помощи киберполиции удалось обнаружить и ликвидировать целую сеть по производству поддельных продуктов питания. Домашнее вино, расфасованный чай и кофе, а также бакалею местных производителей продавали под видом европейских брендов.

Продавец рассказывал, как привозит продукты из Италии, Франции, Польши, а на самом деле перепродавал в лучшем случае товары из оптового склада.

Ни о каких надлежащих условиях производства и речи не идет. Работали чуть ли не в гаражах.

Цеха по производству был расположены сразу в трех областях Украины: Киеве и Киевской области, Львовской и Хмельницкой областях. В списке фальсификатов оказались:

фисташки;

хамон;

конфеты;

алкоголь.

Через интернет-магазины и социальные сети украинцам под видом дорогих деликатесов предлагали местную подделку. При наличии вакууматора и цветного принтера печатали этикетки и изготавливали упаковку.

Желающих купить “заморские вкусности” про супер-цене было очень много. Организация поставляла свою продукцию по всей Украине, оборот составлял миллионы гривен. Бизнес очень прибыльный, заказы были на месяцы вперед.

Только во время обыска полиция изъяла у преступников 4,5 млн. гривен и 60 тонн сырья, которое готовили на реализацию. Теперь преступникам грозит штраф до 255 тысяч гривен. По данному факту ведется уголовное расследование.