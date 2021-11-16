Популярные схемы мошенников на терминалах и банкоматах: украинцы теряют миллионы гривен

Изобретательность мошенников на этот раз дошла и до терминалов. Они легко выманивают деньги у граждан через айбоксы. Как оказалось по всей Украине уже зарегистрированы тысячи обращений в полицию и службы безопасности банков. Аферисты используют несколько отработанных схем, которые позволяют им легко выманить деньги.





Преступные схемы злоумышленников, которые проведут вокруг пальца любого человека

Сегодня мошенники научились легко использовать банкоматы ради своей наживы. Да, казалось бы нет ничего безопаснее, чем вытащить наличные деньги в специальном окошке, которое находится на расстоянии буквально в несколько сантиметров. То же самое касается и терминалов, через которые все привыкли пополнять карты и счета.

Как это работает?

Очень просто, мошенники стоят у терминала и вроде как совершают финансовую операцию… видят, что организовывается очередь и отходят. Тут срабатывает невнимательность человека, потому что злоумышленник не заканчивает свою операцию.

Жертва на автомате достает карту, вставляет в терминал и из-за этого деньги списываются со счета. Это может банальное пополнение мобильного номера или погашение кредитной задолженности. В общем, нужно быть осторожным.

Подмена купюроприемника — еще одна эффективная схема. Мошенники вставляют еле заметные разделители, в который легко засунуть бумажные деньги. В итоге зачисления денег не происходит, ошибки в работе нет и самое главное, назад получить свою наличку тоже нельзя. В таких случая лучше сразу звонить в полицию и не отходить от терминала до ее приезда.

Еще есть “возврат купюры”. В этой схеме мошенник ворует у терминала, и вот каким образом: он выбирает любое действие: перевод денег, оплата через интернет и т. д. Потом засовывает специальную купюру в приемник, тот ее “заглатывает”, но умелые руки нарушителя всего лишь одним движением возвращают ее обратно. За это мгновенье операция засчитывается, получает статус успешной, но наличка остается у афериста.