В Украине изменили правила выдачи субсидий: ряд факторов больше не засчитают

Украинское правительство приняло решение об изменении некоторых положений, согласно которым гражданам назначаются жилищные субсидии. Нововведения коснутся наименее защищенных категорий населения, которым получить помощь от государства теперь будет гораздо проще.





Прежде всего, изменения почувствуют жители территорий вблизи линии разграничения. В таких регионах на данный момент нет ни газоснабжения, ни отопления. Поэтому проживающие там люди вынуждены обогревать свои дома с помощью электроприборов.

Согласно новым правилам, размер субсидии для этой категории населения будут определять учитывая социальные нормативы потребления электричества для отопления. Такая система будет действовать только во время отопительного периода.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, изменение правил увеличит шансы данной категории граждан на получение жилищной субсидии. Сумма пособия также существенно возрастет. Чтобы получить субсидию, нужно будет лишь документально подтвердить отсутствие в доме газоснабжения и тепла.

Субсидию гражданин сможет получить если:

владеет самодельным транспортом или мотоциклом, не дороже 4 «минималок» (24 тыс. грн) и возрастом менее 5 лет;

не получает выплат по уходу за малотетним ребенком до момента достижения им 6-летнего возраста;

находится в процессе покупки жилья на средства местного, или же государственного бюджета.

Не станут учитывать в процессе назначения жилищной субсидии дома и квартиры, расположенные на территории поселков городского типа, если же выступающие объектом завещания.

В министерстве также отметили, что в случае обращения гражданина в срок до 2 месяцев со старта отопительного сезона, помощь ему назначат на весь период теплоснабжения.

Напомним, что, по информации от заместителя главы Минсоца Виталия Музыченко, средняя жилищная субсидия в отопительном сезоне 2021/2022 составит около 2 тыс. грн. При этом некоторым категориям граждан могут назначить и значительно большую сумму пособия – от 3 до 5 тыс. грн в месяц.