Подорожает стратегически важный продукт для миллионов украинцев

Уже в этом месяце картофель может вырасти в цене. Как объясняет Николай Гордийчук – директор семенной компании «Агрико Украина» цена на продукт еще окончательно не сформирована. Жаркая погода негативно повлияла на качество продукта. Реальная стоимость сформируется только к концу ноября, тогда же станет известно сколько картофеля есть в запасах.





До того момента стоимость продукта останется на том же уровне, что сейчас. Дело в том, что фермеры пытаются продать картофель низкого качества. Речь идет о мелких клубнях и тех, что потеряли товарный вид.

Также специалист добавил, что на Западе Украины ситуация относительно хорошая. На севере качество урожая оставляет желать лучшего, свой след оставила сильная жара и отсутствие осадков. В остальных регионах Украины ситуация плачевная.

В южных регионах чаще выращивают ранние сорта. На этой территории были сильные ливни, что спровоцировало развитие болезней. Существенная часть урожая заражена грибком и бактериозом.

После сбора урожая клубни быстро теряют товарный вид или вовсе портятся. Фермеры, боясь потерять прибыль, пытаются избавиться от товара, для хранения которого нет надлежащих условий. Получается, что стоимость картофеля будет довольно низкой до тех пор, пока рынок не избавиться от товара плохого качества.

Недавно Украина заняла лидирующее позиции в Восточной Европе. Это без учета стран Евросоюза. Именно у нас картофель стоит меньше всего. Если сравнивать с этим же периодом 2020 года, картофель стоит в среднем на 20% дешевле. Учитывая избыток продукт на отечественном рынке, специалисты не исключают, что избыток картофеля в этом году экспортируют в Россию при посредничестве Беларуси.