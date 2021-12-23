Ціна газу побила рекорд: такого не було за всю історію

Вартість газу на європейському ринку сягнула захмарних висот. У вівторок 21 грудня ціна пального на біржі ICE Futures склала аж 2039 доларів за тисячу кубометрів. Така висока ставка побила навіть жовтневий рекорд, що становив 1924 доларів та 1 тис. «кубів».





Варто зазначити, що лише минулого місяця середня вартість газу за договором «на день вперед» складала близько 945 доларів за тисячу кубічних метрів. Середня ж ціна ф’ючерса у перші два тижні грудня залишалася на рівні 1300 доларів. Тож для учасників торгів стало справжньою несподіванкою, коли вартість січневого ф’ючерса раптом підскочила аж до 2039 доларів за тисячу кубів.

Здавалося б після попереднього рекорду, який було зафіксовано на торгах ще на початку жовтня, імпортерів газу буде складно здивувати. Та виявилося, що немає нічого неможливого.

Поточний рік для учасників газового ринку став справжнім випробуванням на витривалість. Ціна ресурсу із початку року виросла більш ніж удвічі. Ще у січні-лютому 2021-го середній контракт рідко перевищував ціну у 600 доларів за 1000 кубів. Тоді як у поточному місяці вартість енергоресурсу впевнено перетнула 1000-долларову межу.

Зазначимо, у день встановлення нового газового рекорду по газопроводу «Ямал-Європа» не переправлялося пальне. «Газпром» просто зупинив транзит, внаслідок чого газопровід цілу добу працював у реверсному режимі.

Такі «жарти» Росії зовсім не тішать європейців. Адже вже за тиждень більшу частину території ЄС накриє негода, а черпати енергію з природних джерел в актуальних погодних умовах стає все складніше. Зокрема частка енергії, виробленої вітровими електростанціями, за поточний тиждень впала із 14 до 9%.

Тим часом газові запаси у європейських хабах все зменшуються, і наразі складають лише 60% від максимального об’єму. Тоді як за останні 5 років цей показник не опускався нижче 75%.