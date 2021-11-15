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Тарифы на электроэнергию всё-таки вырастут

15.11.2021
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Олег Попенко является главой украинского Союза потребителей коммунальных услуг уверен, что цены на электричество в Украине снова вырастут. А нынешнее понижение стоимости для бытовых потребителей является временным явлением. К такому заключению мужчина пришел потому что уверен, государство хочет переложить на плечи украинцев долги и убытки предприятий.


Прогноз на тарифы

Дело в том, что задолженность предприятий энергетической отрасли составляет не миллионы, а десятки миллиардов гривен. Только «Укренерго» имеет долгов на сумму 22 млрд. А ведь есть и другие компании, которые тоже солидно задолжали. Единственный источник дохода для них — это потребители: физические и юридические лица. Чтобы покрывать текущие расходы и гасить долги, все что могут сделать компании — настаивать на росте цен.

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Это ужасная реалия 2021 года. Никто ничего не хочет реструктуризировать, об инвестициях и речи не идет. Современный курс погашения долгов — это «тянуть из народа последнее».

В НКРЭКУ уже поддержали новое постановление о повышении тарифов на электрическую энергию в государственном предприятии «Укренерго». Изначально хотели повысить стоимость на 11,5%. Но в итоге сошлись на мнении, что этого недостаточно и решили повысить на 22%.

Все финансовые просчеты менеджеров и ошибки компании будет компенсировать население. Комиссия уже дала «зеленый свет». История показала, что украинцы и не такое вынесут. Ведь такие ошибки были и ранее. А еще украинцы покрывают убытки, которые появляются из-за коррупции.

В 2023 году тоже вырастут цены. Ведь еще никогда не было такого, чтобы комуслуги стали дешевле. Скорее всего новые цены вступят в силу с мая 2022 года. Сейчас украинцы платят по 1,44 грн. за 1 кВт при потреблении до 150 кВт в месяц.

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15.11.2021
1 хвилина на прочитання

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