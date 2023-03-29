Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на GSMinfo: сегодня, 29 марта, растущая Луна в знаке Рак. Это лучший период для того, чтобы заняться налаживанием отношений со своими близкими. Постарайтесь вывести их на откровенный разговор и помочь справиться с проблемами.

♈ Овны

Сейчас не время беспокоиться о том, «кто», «что» и «почему». Вместо расследований и разбора полетов нырните в поток жизни и новых восхитительных впечатлений. Звезды предупреждают, что старые проблемы только собьют вас с пути, Овны. А вот готовность пойти на риск в новом может принести великолепные плоды. Совет отказаться от старого касается не только занятий, но и вещей. Возможно, вам давно пора перебрать гардероб, отдав часть одежды на благотворительность.

Космический совет: перестаньте концентрироваться на старых проблемах.

♉ Тельцы

На этой неделе вы хотите быть как можно ближе к любимым, однако они не всегда отвечают взаимностью. Вместо того чтобы расстраиваться, смиритесь с тем фактом, что сейчас у них могут быть другие приоритеты. Конечно, это не значит, что вы должны отвергать свои чувства и желания, Тельцы. Смело выражайте их — такая честность только укрепляет отношения. Однако не нужно при этом бескомпромиссно настаивать на своем.

Космический совет: помните, что мир не вертится вокруг вас.

♊ Близнецы

Наша жизнь движется по спирали. Мы часто оказываемся в одной и той же точке снова и снова. Однако с каждым разом наше мнение о похожих ситуациях меняется. Менять его при получении новых знаний и опыта — совершенно нормально. Вы не обязаны хранить верность прежним убеждениям, Близнецы. Так что расстаньтесь с ними с любовью и состраданием в сердце. И впредь делайте то, что правильно для вас. Даже если это сделает вас злодеем в чьей-то чужой истории.

Космический совет: чуть больше эгоизма вам не повредит.

♋ Раки

На этой неделе вас захлестнут чувства, Раки! Сделайте себе одолжение и ведите себя так, как подсказывает вам сердце. В то же время постарайтесь не торопить события, даже если очень хочется. Сделайте сознательное усилие, чтобы создать правильные условия. А уже затем позвольте истории развиваться так, как она должна. Искренность и благоразумие сегодня станут секретом вашего завтрашнего счастья.

Космический совет: не торопите события, всему свое время.

♌ Львы

Вы не ожидали, что влюбитесь, однако теперь всерьез рассуждаете о потенциале этих отношений. Надежный способ все узнать без лишних дум — раскрыть свою уязвимую сторону. Если вы не расскажете о своих чувствах, то не дадите партнеру шанса пойти вам навстречу. Одиноких Львов звезды тоже призывают пойти на риск — только в профессиональных вопросах. Хорошо все просчитайте и сделайте шаг в направлении роста.

Космический совет: смело расскажите партнеру о своих чувствах.

♍ Девы

Они всегда знают, когда вы падаете, Девы. И еще всегда знают, как поднять вас. Речь идет о ваших друзьях и подругах, которые стали вам как вторая семья. В ближайшие дни вы обнаружите, что отношения с этими людьми только крепнут и становятся источником вашей силы. Имейте это в виду и организуйте вечеринку, чтобы показать, как цените их.

Космический совет: организуйте вечеринку для ваших лучших друзей.

♎ Весы

Сегодня Весам позволительно немного расслабиться и отдохнуть. Вы проделали огромный объем работы, так что выше головы прыгать не нужно. Проблемы, пусть и не вселенского масштаба, могут произойти у кого-то из членов вашей семьи или более далеких родственников. Отнеситесь к их решению серьезно — без шуток и сарказма. Не исключено, что в будущем уже вам понадобится их помощь.

Космический совет: серьезно отнеситесь к решению семейных проблем.

♏ Скорпионы

Если ценой, которую вы заплатите за высказывание своей правды, станет потеря этой дружбы, стоит ли беречь эти отношения? Подумайте об этом за чашкой утреннего кофе, Скорпионы. Не все ваши знакомые стоят времени и энергии, которые вы на них тратите. И уж тем более, далеко не каждый человек достоин того, чтобы пускать его в круг самых близких. Так что не бойтесь сжигать некоторые мосты.

Космический совет: скажите правду, даже если она может навредить вашей дружбе.

♐ Стрельцы

Фортуна начала поворачиваться к вам лицом с широкой улыбкой на нем. Это сулит множество новых возможностей, Стрельцы! Убедитесь, что сможете ковать железо, пока оно горячо. Наступившая весна может принести вам возможность учиться новому, записаться на важные курсы, потренироваться под руководством авторитетного для вас специалиста или получить повышение. На время поставьте этот рост выше всего остального.

Космический совет: сосредоточьтесь на своей карьере и профессиональном росте.

♑ Козероги

Беспокойный денек ждет Козерогов, но и в нем отыщется масса радостей, если присмотреться. Суета в работе — явление нормальное, но не переносите ее на личную жизнь. Удивительная новость ждет влюбленных. Возможно, что вы давно ждали именно это известие от партнера. Что ж, судьба вам улыбнулась.

Космический совет: не переносите рабочие вопросы на личную жизнь.

♒ Водолеи

Вот в чем дело: любовь — это не то же самое, что желание. Так что, если партнер вспоминает о вас только время от времени, возможно, он не ищет долгосрочных отношений. Сделайте себе одолжение и признайте эту ситуацию такой, какая она есть. Умение строить адекватные реальности ожидания окажется секретом вашего счастья, Водолеи.

Космический совет: ваши ожидания должны быть адекватны реальности.

♊ Рыбы

Вы любите ту версию себя, которой можете быть рядом с этим человеком. Сегодня вас просят уважать эти узы и дать партнеру понять, насколько он важен для вас. Одиноким Рыбам звезды напоминают, что только вы творите свою реальность. Никто не исполнит ваши мечты за вас. Так что совершите усилия, чтобы получить отношения, которых желаете и заслуживаете.

Космический совет: в вашу жизнь стучится любовь.