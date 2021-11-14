Знает себе цену: почему Евгений Кот не возвращается на «Танцы со звездами»

Первую серию шоу «Танцы со звездами» украинцы увидели еще в 2006 году. С тех пор это одна из самых любимых телепередач граждан. На звездном паркете танцевали много звезд и народных артистов: Наталья Могилевская, Оля Полякова, Руслана Писанка, Ирина Билык, и даже нынешний президент Украины Владимир Зеленский.





Пройденный этап и условия не те что хотелось бы

Многие танцоры, засветилось в телешоу и стали народными любимцами: Дмитрий Дикусар, Алена Шоптенко, Влад Яма и многие другие талантливые люди. Так уже второй год подряд принять участие в программе приглашают Евгения Кота — талантливого хореографа, участника многих телевезионніх проектов.

Сейчас Евгений является судьей другого шоу «Украина имеет талант». Танцовщик не идет на звездный паркет, потому что считает этот этап давно пройденным. Он чрезвычайно благодарен судьбе, что мог участвовать в этом проекте. Бесспорно, программа стала для его карьеры новым трамплином, но снова бороться за «первое место» уже не готов.

Также Евгений намекнул, что его не устраивают те условия, которые сейчас предлагают в контракте. По словам хореографа, он знает себе цену и не собирается уступать амбициями или своим комфортом.

Впервые Евгений Кот попал на «Танцы со звездами» еще в 2017 году. Он работал в трех сезонах. Его партнершами были: Надя Дорофеева, Мишель Андраде, Ксения Мишина. Каждый раз пары занимали призовые места.

Сегодня он вместе с Сергеем Притулой и Ксенией Мишиной выбирает лучшие таланты на народном шоу «Украина имеет талант». Мужчина в восторге от своей нынешней работы. А в жизни Евгений счастливый семьянин, женат на участнице шоу где сидит в жюри. Правда, на момент знакомства он был там хореографом постановщиком.