Синоптики рассказали, где в Украине ждать зимы уже на этой неделе

В последующие несколько дней погода в Украине будет очень нестабильной. За власть над территорией страны будут соревноваться два разных циклона – южный и арктический. Так что в самые холодные ночи на этой неделе температура будет опускаться до -11…-13 градусов. В то время как дневные температуры иногда будут достигать +12 градусов.





Существенное похолодание с ночными температурами до -12 градусов синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха обещает 10-11 ноября. Холодные арктические воздушные массы завладеют большей частью территории Украины. В ночь на среду, 10 ноября, температура опустится до -12 градусов, а днем поднимется максимум до +7. Хотя в нескольких регионах в среду можно ожидать и до +12, в частности, на Одесщине, Закарпатье и в Ивано-Франковской области.

Ночь на четверг, 11 ноября, все еще будет морозной. Однако днем погода снова начнет меняться. Южный циклон возобладает над арктическим и принесет очередное потепление. На 11 и 12 ноября синоптики прогнозируют плюсовые температуры по всей территории Украины. Даже ночью столбик термометра не будет опускаться ниже ноля.

Выходные обещают быть облачными. В большинстве регионов погода будет оставаться теплой, до +5…+8 градусов днем, и сухой. Лишь на западе в горной местности возможны кратковременные осадки.

Долгожданного снега украинцы до конца недели вероятнее всего не увидят. В Прикарпатье и Закарпатье может пройти мокрый снег, но настоящих сугробов синоптики нам пока не обещают.

В Украинском гидрометцентре не прогнозируют никаких погодных сюрпризов на текущую неделю. Температурные показатели 10-14 ноября вполне типичны для этого периода. Но прогнозисты предупредили, что уже на следующей неделе метеорологическая ситуация сильно изменится. С запада к Украине приближается поле низкого давления, которое может повлечь за собой обильные осадки и очередное похолодание. Так что украинцам уже следует готовить теплые шапки и рукавички.