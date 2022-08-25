Не приймають долари: нові правила та заборони, які діють в українських обмінниках
Що змінилося в процедурі обміну валют з початку війни.
В Україні з початку війни правила обміну валют змінювалися вже кілька разів. Останніми нововведеннями Нацбанку стали заборона на рекламу обмінників та демонстрацію ними табло з курсом валют. Крім того НБУ вдалося домовитися з обмінними пунктами про встановлення курсу, наближеного до банківського.
Та попри все українці досі достеменно не знають про деякі особливості роботи вітчизняних обмінників під-час війни. Прийшов час докладно розібратися у цьому питанні.
Які правила діють?
Українці можуть вільно купувати та продавати валюту. Це правило дійсне для всіх українських обмінників ще з 16 квітня. Однак міняти євро на долари та навпаки українці можуть лише в безготівковій формі.
Офіційний курс долара до гривні, зафіксований Національним банком 21 липня, становить 36,57 грн/$. Але свій курс обмінники встановлюють самостійно кожного робочого дня. До прикладу станом на 25 серпня у більшості вітчизняних обмінників долар коштував 40,8-41,1 грн/$.
Виконання цих правил, а також обмежень щодо реклами на наявності табло з курсом валют НБУ регулярно перевіряє під час своїх рейдів. Частина українських обмінників, що проігнорували настанови регулятора, вже поплатилися за це своїми ліцензіями.
Які долари не приймають в обмінниках?
Це питання зараз також хвилює багатьох українців, у яких залишилися доларові заощадження. Отже, відмовити в прийомі купюр працівники обмінників можуть з наступних причин:
- банкнота порвана;
- сильно зношена;
- має плями від фарби;
- купюра обгоріла;
- має одразу кілька з перелічених вище пошкоджень;
- купюра застаріла (випущена раніше 1996 року).
Зношені та пошкоджені банкноти деякі обмінники все ж приймають. Але за це можуть брати комісію від 5% і аж до 50%. Що ж стосується доларів, випущених до 1996 року, здати їх в обмінник навряд вдасться. Через те, що у цих купюр немає певних захисних елементів, які з’явилися саме у 1996 році, касири часто приймають їх за фальшивку.
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