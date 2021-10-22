Голлівудський актор випадково застрелив українку на зйомках фільму

На зйомках вестерну «Іржа» в штаті Нью-Мексико сталася трагедія – продюсер фільму і виконавець головної ролі, легендарний актор Алек Болдуін, зробив постріл з реквізитного пістолета, але щось пішло не так і поранення отримали оператор Галина Хатчинс і режисер Джоел Соусу. Жінку відправили в лікарню на вертольоті, але вона померла у віці 42 років, Соусу доставили на машині і зараз він знаходиться в критичному стані.





Інцидент стався під час зйомок сцени, де Болдуїну було необхідно зробити постріл холостим патроном, в різних ЗМІ зараз немає єдності думок з приводу події – деякі стверджують, що зброя була заряджена бойовою кулею, інші пишуть, що холостий патрон розлетівся на осколки, які зачепили двох жертв. В даний момент детективи встановлюють, яким саме вражаючим елементом був зроблений постріл. Зйомки фільму припинені.

Болдуін вже дав свідчення поліції, добровільно прийшовши до поліцейської дільниці, яку на даний момент покинув. У справі поки не пред’явлено ніяких звинувачень, ніхто не арештований. У мережі вже з’явилися знімки, на яких зображений вражений актор, журналісти бачили його розпач після розмови з поліцейськими.

У «Іржі» Болдуін грає відомого американського злочинця Харланда Раста, онука якого звинувачують у випадковому вбивстві. Після чого вся сім’я вирушає в біга. Галина Хатчинс родом з України, в 2019 році її назвали одним з найперспективніших молодих операторів Голлівуду. Жінка працювала над такими стрічками як «Макс Фіст» і «Дорогуша».