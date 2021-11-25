В Україну прийдуть мороз та снігопади, місцями буде сильна ожеледь

Листопад завершиться снігопадами у більшій частині України. Тож пора діставати рукавиці та готувати санчата. Нарешті на країну наближається справжня зима. Але будьте обережні, разом зі снігом прийдуть шквальні вітри та ожеледиця. Зима почнеться дуже різко для українців. Втім аж до середини грудня сильних заморозків не треба чекати.





Прогноз від синоптиків

Синоптики з Гідрометцентру України розповіли, чого чекати найближчим часом. По-перше, на країну насувається холодний фронт з північно-східної сторони. Він принесе мінусову температуру. По-друге, сніг випаде у північних та західних регіонах вже на цьому тижні.

Якщо до цього перші снігопади зафіксували у західних областях: Львівській, Закарпатській та Сумській. На півдні та сході країни очікують мокрий сніг та дощі. Тому жителям Запорізької, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей варто дістати парасольки.

У центральних областях сніг змішається із морозом та дощем. На стовпчиках термометра буде -5…-9 морозу. Ожеледь вкриє дороги, тому водії мають бути пильними та обережними.

Також синоптики запевнили, що така негода не надовго. Одразу після закінчення впливу фронту на погоду, повернуться тепло та сонце. Сніг дуже швидко розтане, тому потрібно встигнути насолодитися зимовою погодою.

Столиця України вже вкрита снігом. Погода приємна, безвітряна, трохи хмарна. Втім все спокійно, сонячна активність також радує — магнітні бурі відсутні.

У листопаді середня температура повітря виявилася вищою на 1,5 градуси, ніж минулого року. Також осінь 2021 пройшла із меншою кількістю опадів.

Метеорологи розповіли, чого чекати від зими. За їх прогнозами найхолоднішим буде січень, а не лютий. На зимові свята великих снігопадів не очікується, вони будуть у лютому. Температура повітря весь час коливатиметься, тому снігом насолодитись не вдасться.