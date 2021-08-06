ТОП керівників: які знаки зодіаку вміють добре керувати людьми

Бути лідером дано не кожному. Щоб керувати людьми, вести їх за собою необхідно бути впевненим у собі, мати здібності до планування та чималу рішучість. Звісно такі риси можна у собі виховати, кожного дня переборюючи власні страхи й неухильно слідуючи цілі.





Однак представники деяких знаків зодіаку легко справляються з обов’язками начальника, не докладаючи жодних зусиль. Їх лідерські якості є вродженими. Більше того, вони відчувають себе по справжньому комфортно лише коли розпоряджаються іншими. Хто ж ці щасливчики?

Овен

Уродженці вогняного знаку вміють знайти підхід до кожного. Їм легко даються ділові переговори, під час яких вони можуть навіть перетягнути опонента на свій бік. А впевненість у собі та цілеспрямованість допомагає їм досягнути захмарних висот в обраній професії.

Тілець

Тільці стають керівниками зовсім не через амбіції. Головною рушійною силою для них є почуття відповідальності за оточуючих. Вони завжди раді взяти на себе роль лідера у компанії, допомагаючи своїм підлеглим доброю порадою та підтримкою навіть найшаленіших проектів.

Лев

Представники цього знаку можуть витягнути з кризи будь-яке підприємство. Вони впевнені, що виконують свою роботу краще за всіх. Тож без роздумів кидаються рятувати навіть завідомо провальний проект. Та що найдивніше – їм це зазвичай вдається. Однак Левам дуже складно делегувати свої обов’язки підлеглим, оскільки вони звикли розраховувати лише на себе.

Козеріг

Народжені під сузір’ям Козерога володіють неймовірними здібностями до самоконтролю. Вони викликають у людей довіру та вселяють відчуття стабільності. Саме за ці риси їх найчастіше й призначають керівниками. Козероги обожнюють тримати усе під контролем, завжди знають хто і чим зайнятий. Чітке планування – основа їхньої діяльності. З таким керівником компанія неодмінно розвиватиметься й досягатиме чимраз більших успіхів.