Кому на 20 тысяч, а кому на 400 гривен: стало известно, какие пенсии получат украинцы

Пенсия украинского судьи в 2021 году выросла на 23 тысячи гривен. На сегодня она составляет 91,2 тысячи гривен. В то же время поднять уровень средней пенсии по стране в этом году удалось всего на 400 грн, и сейчас она равняется всего 3915 грн. С чем связано такое расхождение в доходах разных категорий пенсионеров? Сможет ли когда-нибудь простой гражданин получать такую пенсию, как отечественные служители Фемиды?





По размеру ежемесячных выплат судьи действительно находятся на недосягаемом уровне для остальных украинцев. А все благодаря тому, что размер пенсии для них рассчитывается совсем по другому и напрямую зависит от того, какую зарплату сейчас получают их младшие коллеги. Именно благодаря перерасчету судейских зарплат в текущем году, пенсионеры этой профессии и получили такую существенную прибавку к пенсии.

Пенсия судьи на заслуженном отдыхе, согласно украинскому законодательству, равна 80% от актуальной зарплаты работника, занимающего аналогичную должность. Кроме того, для судей-пенсионеров нет никаких ограничений, которые могут сдерживать рост их дохода. В то время как отечественные пенсионеры других профессий не могут получать более 10 прожиточных минимумов. То есть максимальная пенсия для них составляет чуть более 18 тысяч гривен.

Формула расчета пенсии для большинства украинских пенсионеров следующая: средняя заработная плата в стране за последние 3 года, которая умножается на отношение средней зарплаты к собственной, на стаж и на 1%. Из таких расчетов можно заключить, что даже проработав официально 80 лет, ни один украинец не сможет претендовать на пенсию, равную судейской.

В следующем году Пенсионным фондом предусмотрен очередной рост прожиточного минимума, который увеличит средний доход украинского пенсионера примерно на такую же сумму, как в текущем году. Так что пенсия большинства граждан преклонного возраста не будет превышать даже 4 тысяч гривен. А вот очередное повышение зарплат служителям Фемиды позволит пенсионерам этой профессии претендовать на ежемесячный доход более 100 тысяч гривен.