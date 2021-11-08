Британские ученые исследовали статистику разводов

Институт брака становится более хрупким, и на это есть несколько причин. Первая из них — локдаун. Как оказалось, в условиях жесткого карантина не только увеличилась рождаемость детей. Из-за нахождения друг с другом 24/7 многие пары подали на развод. Также британские ученые из Фонда брака выяснили, что знакомства через интернет тоже не являются залогом долгой совместной жизни.





Печальная статистика разводов

Эксперты поделились интересной статистикой. Оказалось, что те пары, которые познакомились через интернет разводятся в 6 раз чаще. Более того, их брак распадается в течение трёх лет.

Психологи объясняют этот феномен очень просто: привязка людей друг к другу через интернет на много слабее, чем те связи, которые выстраиваются в паре, когда они общаются в реальной жизни.

В интернете нет возможности узнать друг друга. Люди приукрашивают себя, идеализируют образы. Все потому, что мозг компенсирует недостаток живого общения и сам придумывает love story, которой по факту не существует.

Даже те интернет-пары, которые не распались в первую трёхлетку, разводятся чаще, чем семьи офлайн.

Также печальная статистика и среди тех, кто познакомился на работе. Обречены на развод 20% таких союзов. Амбиции, карьера и соперничество — вот главные причины распада (по мнению психологов). А все потому, что на работе люди восхищаются карьерными достижениями друг друга, но для крепкой любви этого недостаточно.

Кто разводится реже всего

Эксперты проанализировали разводы за последние 10 лет. Оказалось, что самые крепкие семьи строят те мужчины и женщины, которых познакомили родственники или друзья. “Сводничество” до сих пор актуально, % развода в таких союзах всего 15%.

Поэтому, лучше отказаться от знакомств на сайтах и ходить на реальные свидания, особенно с теми, кого рекомендуют родственники.