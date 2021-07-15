Стало відомо, який штраф можна отримати за неофіційну зарплату

З початку липня трудова та податкова інспекції розпочали масові перевірки українських підприємств на предмет порушень у процедурі працевлаштування. Метою інспекції є виявлення співробітників, які працюють неофіційно, та притягнути до відповідальності їх недобросовісне керівництво. За таку провинність працедавці ризикують «поплатитися» штрафом на кількасот тисяч гривень.





Під час перевірки інспектор уповноважений поспілкуватися із адміністрацією та працівниками підприємства. Причому розмова може проходити як у присутності свідків, так і в особистому порядку. Перевіряючий може фіксувати розмову на відео- чи аудіотехніку, а також фотографувати виявлені порушення. За потреби у процедурі перевірки можуть брати участь Нацполіція та Міграційна служба.

Позатим перевіряючому дозволяється:

завітати на підприємство у будь-який робочий день без попередження;

поспілкуватися із будь-яким членом колективу;

переглянути документи із працевлаштування.

Якщо після перевірки інспектор виявить неспівпадіння між фактичною кількістю працівників та офіційним штатом підприємства – керівника чекає покарання. За кожного неоформленого належним чином працівника за ст. 265 Трудового кодексу України він змушений буде заплатити 60 тисяч грн штрафу. Якщо ж його «впіймають» на такому порушенні вдруге протягом 2 наступних років — заплатити доведеться удвічі більше, тобто 180 тис. грн за кожного нелегально працевлаштованого члена колективу.

Причому карати бізнесменів будуть навіть за стажерів чи практикантів, які працюють без офіційної трудової документації.

Оштрафувати керівників закладів, установ та підприємств можуть також за наступні порушення:

працівника допустили до роботи, не підписавши із ним попередньо трудову угоду;

працівнику нараховували заробітну плату, не сплачуючи за нього єдиний соціальний внесок;

робітника оформили на неповну ставку, при цьому фактично він працює повний робочий день.

Нагадаємо, що перед стартом інспекцій уповноважені органи провели масштабну інформаційну кампанію, у якій роз’яснили всім учасникам ринку праці, якими можуть бути наслідки неофіційного працевлаштування.