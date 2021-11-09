Украинцев переведут на новые газовые счетчики: их стоимость окупится через 20 лет

На днях украинские парламентарии окончательно одобрили проект закона №2553, касающегося изменения единиц расчета потребленного украинцами газа. Нововведения будут постепенно вступать в силу в течение года начиная с 1 мая 2022-го. Так что некоторым потребителям уже совсем скоро начнут приходить платежки с кВт*ч вместо привычных «кубов».





По мнению главы Союза потребителей комуслуг Украины Олега Попенко, изменение единиц учета ресурса является прогрессивным решением. Таким образом, мы еще больше приблизимся к стандартам Европы, где газ уже давно считают в единицах энергии.

К тому же новый закон практически нивелирует все вопросы относительно качества «голубого топлива», которые в последнее время все чаще возникают у граждан. Украинцы жалуются, что газ плохо греет и неприятно пахнет, подозревая газовиков в добавлении примесей.

Когда газ начнут считать в киловаттах, украинцы будут платить исключительно за его тепловые свойства, а не за пустые объемы. Так что фактически ресурс станет более рентабельным. Однако есть в новом законе и некоторые просчеты. В частности, это касается необходимости приобретения и установки совсем других счетчиков, которые большинству бытовых потребителей не по карману.

«Чтобы перейти на другую систему учета, украинцам придется выложить немалую сумму из собственного кармана. К тому же замена устройства будет выгодна далеко не всем. Например, граждане, которые используют газ только для приготовления пищи, платят за него примерно по 50 грн ежемесячно. А это значит, что счетчик за 20 тыс. грн у них окупится за несколько десятков лет», – отметил Олег Попенко.

Напомним, что у 15% потребителей нет даже обычных «кубовых» счетчиков на газ, а оплата за коммунальную услугу насчитывается по формуле. Поэтому маловероятно, что они наперебой будут покупать счетчики нового образца, которые, по крайней мере, в 10 раз дороже.