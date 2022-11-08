Новий рік – нове життя: для яких знаків зодіаку 2023-й стане переломним

У 2023 році на представників трьох обраних знаків зодіаку чекають кардинальні зміни. Вони залишать всі печалі та проблеми позаду і розпочнуть нове життя. Таке майбутнє астрологи обіцяють Левам, Терезам та Козерогам. Попереду і них цілий калейдоскоп радісний подій. Зокрема представники цих знаків здійснять прорив у кар’єрі, збільшать свої доходи та закохаються до нестями.

Лев

Наступного року сміливі та відчайдушні Леви врешті подолають всі життєві труднощі, які заважали їм рухатися далі. Вони позбудуться токсичних людей у своєму оточенні та сконцентруються на досягненні обраної мети. Уродженці знаку отримають довгоочікуване підвищення, а деякі улюбленці долі навіть займуть керівну посаду. Доходи Левів значно зростуть, завдяки чому вони зможуть порадувати себе дорогими покупками, і навіть переїхати у більш просторе житло.

Терези

Для самотніх Терезів доля приготувала особливий подарунок. Вони врешті зустрінуть людину свого життя. Це буде наче грім серед ясного неба. Закохані не захочуть розлучатися ані на хвилину, а до кінця року навіть почнуть планувати шлюб. Також на Терезів у 2023 році чекає захоплива подорож з другою половинкою в країну, у якій вони завжди мріяли побувати. Представники знаку отримають море вражень та відчують себе по-справжньому щасливими.

Козеріг

На Козерогів чекає успіх одразу в двох сферах – особистій і професійній. За блискуче виконану роботу вони отримають підвищення зарплатні і заживуть «на широку ногу». Успіхи в професійній сфері допоможуть представникам знаку повірити в себе. Вони почнуть мислити більш масштабно і можливо навіть вирішать відкрити власний бізнес. В особистому житті все також буде йти гладко. Козероги зустрінуть людину, яка назавжди змінить їх життя. Уродженці знаку відчують себе коханими та потрібними. А наприкінці року на деяких Козерогів чекає пишне весілля.