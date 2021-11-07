Украинцам назвали наиболее прибыльную работу из дома

Пандемия и карантинные ограничения значительно повысили популярность удаленной работы. В настоящее время на украинском рынке труда около 10% вакансий предусматривают работу из дома. А зарплата у специалистов, по которым не нужно ходить в офис, составляет в среднем 40,4 тыс. грн.





Стоит отметить, что процент работников с зарплатой в несколько тысяч долларов не так уж велик. Большинство работодателей, ориентировочно 44%, предлагают оклад в 19,4–36,6 тыс. грн. Пятая часть руководителей платят своим подчиненным от 36,6 до 53,6 тыс. грн. Еще около 26% – от 53,6 до 88,2 тыс. грн. И только 9% удаленных работников могут рассчитывать на месячный доход более 88 тыс. грн.

Получается, что каждый пятый работодатель охотно платит своим работникам по $3000 в месяц, а иногда даже больше. Какие же профессии приносят такую высокую прибыль, не требуя при этом личного присутствия специалиста на рабочем месте.

По данным на октябрь 2021 года топ-5 наиболее прибыльных профессий для удаленной работы выглядел следующим образом:

Business Development Manager в DeFi vertical – заработная плата 8-10 тыс. долл., более 5 лет стажа;

Software Security Lead (Blockchain) – 8-10 тыс. дол. в месяц, опыт работы от 5 лет;

Business Development Operations/Sales Manager – оклад 7-10 тыс. долл., работа на аналогичной должности от 4 лет, владение английским языком;

Blockchain/Bridge Engineer – зарплата 7-10 тыс. долл., более 6 лет опыта, владение английским;

Senior DevOps – ежемесячный доход 7-9 тыс. дол., опыт работы более 5 лет.

Важно отметить, что все эти специальности требуют высокого уровня владения английским. Ведь самые высокие заработки получают именно работники международных компаний, которым приходится, так или иначе, общаться с иностранными партнерами.

Одной из наиболее популярных отраслей для удаленной работы считается IT. В настоящее время около 50% работодателей предлагают IT-специалистам дистанционный режим работы. В то время как до пандемии этот показатель составлял не более 20%.