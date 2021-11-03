Украинцы будут платить за газ по-новому: кубов больше не будет

В скором времени украинцы перейдут на новую систему исчисления стоимости газа. Будем платить не за объемы горючего, а за его тепловую энергию. Законопроект №2553, который навсегда изменит платежки украинцев, уже получил одобрение от комитета Верховной Рады по вопросам энергетики. Поддержали проект 12 депутатов из 21-го, являющихся членами профильного комитета.





Как рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, данный вопрос уже давно назревал в Раде. Ведь подсчет объема газа в единицах тепловой энергии является нормой по всему миру. Вычисляя потребление газа в кубометрах, мы не принимаем во внимание его калорийность. В результате потребители в разных регионах могут платить за один и тот же объем газа, получая от него разное количество тепла.

Когда украинцы перейдут на другие единицы измерения горючего, они сразу почувствуют разницу. Потребители будут платить фактически за сам результат от использования газа, а не за пустые кубические метры.

«До этого момента мы с вами платили за количество энергоресурса, а не за его качество. Но судя по жалобам на «разбавленный газ», которые начали появляться в последнее время, разница между объемом и эффективностью ресурса может быть очень большой. Понятно, что изменить систему подсчета газа, по которой украинцы платят коммуналку, будет непросто. В стране около 15% потребителей пока что вообще не имеют индивидуальных счетчиков. Но первый шаг к переменам мы уже сделали», – отметил эксперт.

Проект пока не одобрен окончательно, да и согласие всего лишь половины профильного парламентского комитета – успех сомнительный. Однако принятие такого закона непременно пойдет на пользу коммунальной отрасли Украины хотя бы потому, что потребители будут знать наверняка, за что платят и не станут сомневаться в качестве получаемого ресурса.