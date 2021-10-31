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Привала красной зоны: что украинцы должны знать, выходя на улицу 1 ноября

31.10.2021
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Уже в понедельник большая часть Украины перейдет в красную зону. Многие украинцы до сих пор не знают о новых изменениях в карантинных мерах. Как будет ездить общественный транспорт и какой режим работы культурных и развлекательных заведений и многое другое. Ситуация в стране серьезная, ежедневно выявляют большое количество инфицированных коронавирусом.


Что важно знать украинцам в красной зоне

С первого ноября в красной зоне 16 областей, включая Донецкую и Луганскую. В Минздраве рассказали, что теперь нужно знать гражданам про карантин. Во-первых, важно иметь при себе документы:

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  • сертификат о вакцинации (справка или в приложении «Дія»);
  • международный или иностранный сертификат о вакцинации;
  • справка, подтверждающая хотя бы 1 вакцину от коронавируса;
  • ПЦР тест (сделанный в течение 36 часов).

Врачи предупреждают о том, что нельзя смешивать вакцины разных типов. Поэтому и украинцы, и медики должны отнестись с особой внимательностью к этому моменту. Сертификат о вакцинации могут получить только те граждане, которые сделали 2 прививки.

Какие прививки признают в Украине

Украинцы по возможности могут выбирать где прививаться: в Украине или за границей. Также можно выбрать вакцину на свое усмотрение. Сегодня признаны 6 видов вакцин от разных производителей:

  • Moderna;
  • Pfizer;
  • Johnson&Johnson;
  • AstraZeneca;
  • Sinofarm;
  • Sinovac.

Прививки из России не признаны на территории Украины. Название препарата обязательно указывают в сертификате. Также обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

В этот раз большой процент инфицирования среди детей. Поэтому уже сейчас ВОЗ решает, как и когда лучше начать вакцинировать несовершеннолетних. В США уже активно делают прививки школьникам. Европа тоже не отстает.

Будет ли введен комендантский час, ограничения по общественному транспорту — пока что неизвестно. В Энергодаре, например, полностью перестали ездить маршрутки.

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31.10.2021
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