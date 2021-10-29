Как и когда украинцы празднуют Хэллоуин

Еще совсем недавно такой недосягаемый, а сегодня уже такой свой Хэллоуин на пороге! В воскресенье 31 октября вся Украина погрузиться в атмосферу мистического праздника и будет отмечать наравне с США, Канадой, Великобританией и Ирландией.





В этот день традиционно принято наряжаться во всякую нечисть и не спроста. Забавные одеяния и костюмы немного напоминают жуткий маскарад. Хотя сам по себе праздник совершено безобидный: дети и подростки ходят по соседям и с целью насобирать конфет, денег говорят: “Неприятность или угощенье”. Студенты отдыхают на вечеринках в ночных клубах. В общем отличное время для веселья.

Что значит Halloween?

Итак, Hallowen — это аббревиатура, которая дословно переводится, как “канун всех святых” (All hallows ween). Так что ничего плохого и “адского” в торжестве нет. Наоборот в ночь с 31 октября на 1 ноября проходит вечер всех святых. И в эту ночь не только устраивали гуляния и ходили по соседям в поисках сладостей, но и гадали.

Вы тоже можете попробовать поворожить, например, как в Шотландии. Там девушки пытаются почистить яблоко, чтобы шкурка была как можно длиннее. Затем ее нужно бросить через плечо. Кожура падала на пол и приобретала силуэт любой буквы алфавита. Шотландцы считали, что это первая буква имени второй половинки.

Хэллоуин в Украине

В 19 веке была популярной версия о том, что в эту ночь мертвые приходят на землю, чтобы посетить живых. Даже славяне праздновали, что-то похожее на кельтское торжество. Они совершали разные обряды: “деды”, “дети”, “бабы”. Сегодня праздник только приживается в стране. Старшее поколение относится к нему скептически. А вот дети и молодежь в восторге, ведь можно погрузиться, в атмосферу маскарада и мистики.