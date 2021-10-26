В дома украинцев поступает газ, который не греет и плохо пахнет при сгорании

Украинские потребители все чаще жалуются на качество газа, поступающего в их дома. Граждане уверены – топливо чем то «разбавляют». Газ хуже греет, а приготовление пищи на плите занимает гораздо больше времени, чем обычно. Да еще и запах во время его сжигания стал крайне неприятным. Но это не мешает газовикам все выше поднимать тарифную планку.





В ответ на жалобы потребителей эксперты отмечают, что проблема может быть совсем не в качестве ресурса. Как пояснил чиновник из КГГА, занимающийся вопросами коммунальной отрасли, Алексей Тихонов «испортить» газ могут и бытовые устройства, для которых он используется.

В частности украинцы редко обращают внимание на техническое состояние газовых плит, своевременно не очищая форсунки. Неприятный запах и даже изменение цвета горения могут быть вызваны именно такой локальной проблемой.

Однако существует и другой способ узнать, насколько качественный ресурс вы получаете. Для этого нужно вызвать на дом членов специальной бригады Укрметртестстандарта. Они возьмут образец газа и проведут исследование его состава и калорийности. Однако такой решительный шаг может стоить потребителю достаточно дорого.

Дело в том, что во время проверки качества топлива должен присутствовать представитель газовой компании, с которым работает потребитель. Если результат экспертизы обнаружит несоответствие газа установленным стандартам, поставщик оплатит услуги экспертов и компенсацию клиенту за некачественный ресурс. Но если с топливом все в порядке – стоимость проверки ляжет на потребителя. А это около 10 тыс. грн.

Если «голубое топливо» стало менее качественным, то может просто пересчитать его цену? Сделать это практически невозможно как с технической точки зрения, так и с законодательной. Ведь тогда людям придется устанавливать специальные счетчики, которые помимо метража, считают еще и калорийность газа. На это мало кто согласится опять же из-за стоимости таких устройств. Хотя измерение топлива в килоджоулях (единицах тепловой энергии), как принято в Европе, избавило бы украинцев от большинства сомнений.