В очікувані підвищення пенсії: хто у листопаді отримає на 600 грн більше

Перерахунок пенсій, який відбудеться вже в поточному місяці, збільшить пенсії українців на приблизно на 3%. Найбільше пощастить громадянам похилого віку, що отримують максимальну пенсію. У них щомісячні виплати зростуть на 660 грн. А от старенькі, яким доводиться жити на мінімалку, з листопада будуть отримувати лише на 66 грн більше ніж раніше.

Листопадове підвищення пенсійних виплат пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних українців. Ця норма в Україні тепер становитиме не 2027 грн, а 2093 грн. Відповідно до 2093 грн зросте і мінімальна пенсія. Адже у відповідності до закону вона не може бути нижчою за прожитковий мінімум. Таким чином підвишка для пенсіонерів цієї категорії складе лише 66 грн

Натомість в українців, що отримують максимальну пенсію, розмір виплат обмежений 10-ма прожитковими мінімумами для непрацездатних. Тож з листопада вони будуть отримувати по 20 930 грн щомісяця замість 20270 грн, тобто на 660 грн більше.

Торкнеться перерахунок і пенсіонерів, страховий стаж яких є значно більшим, ніж того вимагає закон «Про пенсійне забезпечення». Якщо чоловік пенсійного віку за свою професійну кар’єру відпрацював понад 35 років, за кожен «зайвий» рік стажу він буде отримувати по 20,93 грн до своєї пенсії. Раніше ця доплата становила 20,27 грн. Для жінок діє таке саме правило, але вимоги до стажу у них менші – лише 30 років.

Варто зазначити, що такий перерахунок пенсій був запланований владою при складанні бюджету ще в минулому році. Тоді підвишка розраховувалася виходячи з очікуваної інфляції у 6,2%. За задумом вона мала покрити зростання цін на продукти і інші товари першої необхідності. Але прийшла війна і ціни зросли щонайменше на 30%. Тож у теперішній реаліях листопадовий перерахунок пенсій не принесе відчутного полегшення українським пенсіонерам.