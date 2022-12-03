Украинцам разрешили не платить по ряду кредитов

Верховная Рада Украины разрешила украинцам не платить кредиты за разрушенное жилье или уничтоженный автомобиль. Соответствующий законопроект №7441-1 был принят во втором чтении в четверг, 1 декабря. Об этом широкой публике сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Согласно принятому закону заемщики и кредитодатели будут определять свои действия с учетом расположения уничтоженного имущества и возможности официально зафиксировать причиненный ему ущерб. В зависимости от этих обстоятельств кредит либо спишут, либо, по крайней мере, «заморозят» до момента получения кредитодателем компенсации от государства.

Гетманцев отметил, что полностью прощать кредиты будут только гражданам, для которых разрушена квартира или дом были единственным жильем. То же условие действует и в отношении владельцев уничтоженных транспортных средств. В этом случае кредитодатель будет иметь право на компенсацию от государства за ущерб, нанесенный ему расторжением кредитного договора.

Имеет значение и площадь разрушенного жилища. Полностью списать кредит могут только на квартиру, площадь которой не превышает 140 кв. м, или дом площадью до 250 кв. м. В то же время эта квартира или дом должно быть единственным местом жительства заемщика.

При этом кредитодатель имеет право требовать от заемщика только документы, подтверждающие повреждение или уничтожение объекта кредита. Никаких дополнительных справок или выписок он по закону просить не должен.

Однако если документы, свидетельствующие о разрушении жилья, не будут поданы кредитодателю в течение установленного срока, он может потребовать возобновления кредитных обязательств. То есть владелец разрушенного жилья или разбитого автомобиля, не сумевший документально доказать нанесенный его имуществу ущерб, будет продолжать платить за него кредит. Этот нъюанс может помешать списанию кредитов лицам, которые владеют жильем в оккупированных населенных пунктах. Так как им будет куда сложнее доказать факт уничтожения взятого в кредит имущества.