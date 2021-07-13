Українці не зможуть скористатись популярною банківською системою

У середу 14 липня Національний банк не зможе надати клієнтам доступ до одного із найпопулярніших своїх сервісів. Не працюватиме в цей день Комплексна інформаційна система (КІС), що надає послуги з пошуку даних фінустанов у державному реєстрі.





За інформацією від регулятора, відсутність доступу до сервісів порталу пов’язана із плановими ремонтними роботами. Технічні спеціалісти проведуть оновлення програмного забезпечення ресурсу, та розв’яжуть наявні проблеми у його роботі.

Вдосконалення й перезапуск КІС розпочнуть о 8 годині ранку. Отож в НБУ попрохали постійних користувачів системи врахувати відсутність доступу до порталу у плануванні власного робочого дня.

Про відновлення роботи системи прес-служба центробанку повідомить додатково. Це відбудеться одразу ж по закінченні усіх робіт із оптимізації функціоналу ресурсу.

Комплексна інформаційна система знаходиться на офіційному веб-сайті НБУ, та містить реєстри фінансових установ країни, отримані нею від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Портал дозволяє пересічним користувачам та безпосередньо учасникам фінансового ринку провадити пошук даних фінансових установ у Держреєстрі. Також система надає доступ до Реєстру осіб, що пропонують певні фінансові послуги в режимі онлайн, та при цьому не є фінустановами.

До функціоналу КІС входить і надання учасникам фінринку можливості подачі інформаційних карток з метою внесення даних до Держреєстру фінансових установ. Отож завдяки даній системі Нацбанку вдається вести реєстр небанківських установ України на доволі високому рівні, та періодично вдосконалювати його.

У державній фінустанові сподіваються що ремонтні роботи в системі буде завершено ще до кінця дня. Таким чином клієнти й постійні користувачі порталу не зазнають суттєвих незручностей. Позатим технічні спеціалісти державного регулятора докладуть усіх зусиль, щоб після відновлення роботи система запрацювала на рівень якісніше, забезпечуючи швидкий та безпроблемний доступ до даних Державного реєстру.