Вольф Мессинг рассказал о трех самых сильных знаках зодиака с пророческими способностями

Экстрасенс Вольф Мессинг был известен всему миру. Один из сильнейших медиумов и прорицателей на Земле говорил, что даром исцеления обладают некоторые знаки зодиака. Своей внутренней энергетикой они могут излечить тех, кто находится с ними в частом контакте. Эти люди помогают побороть недуги, преодолеть жизненные неурядицы своим друзьям и близким.





Проверьте, возможно, вы этот человек или в вашем окружении есть энергетический целитель:

Раки — по многим критериям этот знак идеален: дружба, семья, любовь, работа. Но мало кто знает, что раки отлично предвидят будущее. Они легко считывают энергию людей, прирожденные эмпаты и пророки. Интуиция никогда не подводит раков. Они дают великолепные советы.

Раку даже не нужно спрашивать: «Как дела?». Он видит человека и сразу понимает, что с ним происходит. И тут же ведет себя так, чтобы собеседник чувствовал себя комфортно. Он сам ненавязчиво предложит помощь.

Девы — еще один мистический знак зодиака. Они абсолютно земные, максимально приземленные с виду. Но на самом деле Дева одна из самых мистических и загадочных среди всех 12 знаков.

Они сверхчувствительны и тонко чувствуют проблемы людей. При этом они совершенно тактичны, умеют найти подход к любому человеку. Их мягкость и доброта дарят крылья за спиной окружающим. Это удивительные люди, которые своей внутренней энергией исцеляют. Также девы умеют отлично примирять враждующих.

Весы — справедливый и открытый знак, который очень тонко чувствует приближающиеся события. Поэтому они никогда ничему не удивляются, словно знали, что так и должно быть.

Они крайне редко используют этот дар в жизни для себя, потому что считают это несправедливым по отношению к другим. Свою сверхсилу в корыстных целях они стараются не применят. Но, если вам нужна помощь, совет, подсказка — Весы всегда готовы прийти на помощь