Українця оштрафували за покупку на AliExpress: що сталося

Жителю смт Глибока Чернівецької області присудили штраф у розмірі 850 грн. за придбаний на AliExpress GPS-трекер.





Чоловік навіть не застосовував пристрій, а штраф прилетів за функцію пристрою – віддалений аудіозапис. Трекер в суді порахували засобом для негласного отримання інформації.

Валерій отримав пристрій ще в 2020 році на «чорну п’ятницю». При чому пристрій він спеціально не купував. Це був подарунок до чохла для смартфона. Після перегляду декількох відеороликів він виявив, що трекер має функцію запису аудіо. Про це йдеться в постанові Глибоцького райсуду.

При цьому немає інформації звідки правоохоронці дізналися про пристрій. Відомо лише те, що факт зберігання незаконного пристрою виявив лейтенант СБУ.

Цікаво і те, що чоловік отримав трекер в подарунок. Продавець чохлів з Китаю запропонував всього за 1 долар отримати подарунок вартістю від 1$ до 100$.

В результаті суд визнав Валерія К. винним у незаконному зберіганні спеціального засобу для негласного отримання інформації. За рішенням суду GPS-трекер вилучили, а чоловікові призначили штраф у розмірі 850 грн.

Також у рішенні суду йдеться, що злочин незначний, до того ж особа притягується до відповідальності вперше. Рішення суду може бути оскаржене у встановлені законом терміни. Ситуація досить незвичайна. Найбільше питань викликає те, як саме правоохоронні органи дізналися про пристрій. Але випадок не викликає сумнівів, адже на офіційному сайті Глибоцького райсуду був опублікований вирок.