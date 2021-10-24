Из-за вакцинации в Украине выросли зарплаты: кому доплачивают за прививку

Обязательная вакцинация обостряет ситуацию на украинском рынке труда. Уже сейчас отсутствие заветного сертификата является препятствием для 41% работающих граждан. Специалистов, которые по роду своей деятельности постоянно контактируют с клиентами, отстраняют от обязанностей, или даже увольняют. Ведь ни один предприниматель не желает закрывать свое заведение из-за нескольких непривитых работников.





При этом треть украинцев даже не планирует принимать вакцину. Около 35% населения страны являются активными противниками Covid-прививок. Такая позиция граждан может в перспективе значительно повысить уровень безработицы и создать ощутимый дефицит специалистов.

Украинцев, которые привились, и соответственно являются наиболее желанными кандидатами для работодателей, всего 20%. Еще 18% планируют вскоре сделать прививку. Есть и те, кто еще не принял решение о вакцинации – около 19%. Учитывая такие статистические данные, вскоре нас ожидает всплеск отстранений от работы, или даже увольнений.

В общем после внедрения обязательной прививки от Covid-19 изменения в работе почувствовала чуть ли не половина работающего населения. Самый высокий этот показатель в регионах, попавших в «красную зону»: Херсонщина – 57% граждан, Одесская область – 46%, Днепропетровская область – 48%, и Запорожье – 58%.

Меж тем вакцинированные работники стали настоящим дефицитом. Специалистам, работающим с людьми, существенно подняли зарплаты.

По сравнению с началом текущего года доход вырос у:

продавцов – на 16%, до 10,7 тыс. грн;

водителей – на 8%, до 20 тыс. грн;

грузчиков – на 25%, до 12,4 тыс. грн;

разнорабочих – на 14%, до 12,5 тыс. грн;

поваров – на 11%, до 13,5 тыс. грн.

На сегодняшний день полный курс вакцинации прошло всего лишь 17% украинцев. Но уже в ближайшее время в правительстве планируют расширить список специалистов, для которых прививки являются обязательными. В частности в данный перечень могут попасть госслужащие и социальные работники. А это значит, что многим украинцам придется выбирать – вакцинация или работа.