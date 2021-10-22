Кому зірки обіцяють гроші, а кому радять сидіти тихо: гороскоп на п’ятницю, 22 жовтня

Призупиніть свій рух по життю і згадайте про те, що вже пройшла більша половина осені. Цієї п’ятниці не варто проявляти активність і бігти попереду паровоза. Рекомендуємо вам більше часу проводити на природі, зайнятися чимось корисним.





Гороскоп на 22 жовтня для Овнів

Не варто займатися колективною роботою – виберіть ті напрямки, де все залежить від вас.

Гороскоп на 22 жовтня для Тельців

Будь-яке важлива справа, призначена на сьогодні, буде для вас успішною.

Гороскоп на 22 жовтня для Близнюків

Ця п’ятниця дасть старт новому витку матеріальних успіхів у вашому житті – просто чекайте.

Гороскоп на 22 жовтня для Раків

Почати планувати свій новорічний відпочинок – прекрасне завдання на цю місячну добу.

Гороскоп на 22 жовтня для Левів

Вас буде дратувати повільність оточуючих. Головне – не нервувати.

Гороскоп на 22 жовтня для Дів

Трохи побайдикувати і помовчати – дуже корисно для продуктивного руху вперед.

Гороскоп на 22 жовтня для Терезів

Вам треба зосередитися на продовженні поточних справ.

Гороскоп на 22 жовтня для Скорпіонів

Цей день може стати новим витком вашої кар’єри.

Гороскоп на 22 жовтня для Стрільців

Розслабтеся і приготуйтеся до вихідних – вони вам обіцяють щось особливе.

Гороскоп на 22 жовтня для Козерогів

Вам потрібно трохи втихомиритись і вгамуватися.

Гороскоп на 22 жовтня для Водоліїв

Не піддавайтеся бажанням побільше встигнути – все, що можна, перенесіть на наступний тиждень.

Гороскоп на 22 жовтня для Риб

Зірки наділять вас не тільки працездатністю, але і розумінням, куди направити сили.