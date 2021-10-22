Названа главная опасность штамма «Дельта» для простых украинцев

Штамм «Дельта», которым сейчас массово болеют украинцы, как оказалось значительно опаснее традиционной «короны». Из-за отличающихся симптомов и значительно большей летальности врачи даже рассматривают эту мутацию как отдельное заболевание. Какие же симптомы у нового вируса, и кто больше всех рискует его подхватить?





Как отметила инфекционист Ольга Голубовская, главной отличительной чертой штамма «Дельта» является намного более мощная вирусная нагрузка на весь организм. Концентрация вируса в крови зараженного «Дельтой» почти в 1000 раз превышает соответствующий параметр у пациентов с Covid-19.

Еще одной особенностью опасного штамма является повышение риска тромбоза у больных. Касательно остальных симптомов коронавируса, как например жар, ломота в теле и т.д., то их динамика возрастает в разы. Такую скорость появления клинических признаков врачи называют «обвальной», ведь симптомы появляются друг за другом в считанные дни или даже часы.

Больше всего рискуют заболеть «Дельтой» люди со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями. Прежде всего речь идет о сердечниках, пациентах с тромбозом, а также тех, кто недавно переболел пневмонией. Слабые легкие и сердце становятся наиболее благоприятной средой для вируса штамма «Дельта», и могут привести к летальному исходу.

По мнению вирусологов, своевременное лечение и ранняя диагностика пациентов группы риска могли бы значительно снизить процент заражения. Они советуют людям с хроническими заболеваниями обязательно вакцинироваться, чтобы снизить риск заражения, или хотя бы облегчить симптомы течения болезни.

Опасен штамм «Дельта» и для детей. Несмотря на то, что у маленьких пациентов само течение заболевания обычно легче чем у взрослых, его последствия могут быть довольно серьезными. Заражаются новым вирусом даже дети. Недавно стало известно, что на Тернопольщине «Дельта» обнаружена у 9-месячного ребенка. Сейчас он находится в больнице вместе с матерью.