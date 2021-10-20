Популярнейшие среди украинцев прокатные электромобили

Сфера проката автомобилей переживает период стремительного развития. Украинцы все чаще арендуют машины. Эксперты объясняют данную тенденцию ростом популярности обслуживающей, торговой, логистической, туристической отраслей.





Особым спросом пользуются электрокары. Популярность данных машин обусловлена их бесшумностью, экологичностью, отсутствием необходимости тратить средства на заправку традиционным горючим. Прокатные компании во всех крупных городах Украины предлагают широкий выбор электромобилей. К примеру, перейдя по ссылке https://narscars.com.ua/kiev-r2, можно арендовать машину с электромотором в Киеве.

Самые популярные прокатные электрокары

Наибольшим спросом пользуются автомобили Tesla model S и Nissan Leaf. Данные машины способны преодолевать значительные расстояния без подзарядки. Заряжать приведенные электромобили можно от классической розетки, зарядной станции либо на специальной электрозаправке.

Особенности Nissan Leaf

Этот электрокар отличается компактными габаритами, потому подходит для езды в плотном городском трафике. Основные техпараметры модели:

трансмиссия – автоматическая (одноступенчатый редуктор);

– автоматическая (одноступенчатый редуктор); производительность мотора – 109 л. с.;

– 109 л. с.; тип привода – передний.

Автомобиль выпускается в двухдверном кузове. Клиренс до 165 мм дает возможность ездить по ухабистым асфальтовым и грунтовым дорогам.

Что нужно знать о Tesla model S?

Пятидверный лифтбек способен вместить 5 человек. Машины данной линейки бывают задне- и полноприводными, имеют заднемоторную компоновку. Авто приведенной модели оборудуются 518-сильными движками, автоматическими трансмиссиями (1-ступенчатый редуктор). Лифтбек способен преодолевать до 420 км без дополнительной подзарядки АКБ. Больше информации о приведенных авто можно найти, посетив площадку NarsCars.

Особенности оформления проката электрокаров

Заключить арендный договор в большинстве компаний могут лица возрастом от 23 лет. Водительский стаж при этом должен составлять 2 года и более. Во время заключения договора при себе нужно иметь:

действительное личностное удостоверение;

права необходимой категории;

идентификационный номер (для украинцев).

При оформлении арендного контракта должна оформляться страховка на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Взять электромобиль напрокат без переплат и “подводных камней” можно, к примеру, в компании НарсКарс.