Украинцам начислят налог за все подозрительные переводы на карту

В последние несколько месяцев банки начали активно блокировать переводы на крупные суммы, поступающие на карточки клиентов. Такой мониторинг позволяет банкам обнаруживать неоформленных бизнесменов, которые отмывают деньги с помощью собственных счетов, и штрафовать их на немалые суммы.





Кого штрафуют

Жертвами финансового мониторинга становятся преимущественно интернет-торговцы, которых можно встретить на Olx, Prom и Instagram. Подавляющее большинство таких бизнесменов не оформлены как юридические лица, или хотя бы ФЛП. Оплату за проданные товары они принимают на банковские карты физических лиц, таким образом уклоняясь от уплаты налогов.

Поэтому когда банки замечают, что на карту, зарегистрированную, например, как зарплатная, часто приходят переводы на крупные суммы, могут заморозить такие транзакции, требуя от клиента подтверждения относительно источника получаемых средств.

Какие транзакции являются подозрительными

Переводы, к которым у банка могут возникнуть вопросы, обычно превышают 400 тыс. грн. Они отсеиваются среди миллионов операций с помощью САБ (системы автоматизации банка). Транзакции на другие суммы также время от времени отсортировываются системой, но только в случае обнаружения подозрительных критериев. Полный перечень таких критериев можно просмотреть в положении об осуществлении финансового мониторинга банковскими учреждениями.

Какие санкции грозят нарушителям

Наихудшим вариантом развития событий для нелегальных предпринимателей может стать интерес налоговой к их переводам. В государственном учреждении составляют акт на подозрительную операцию и начисляют на нее Налог на прибыль, Единый социальный взнос, Военный сбор, а также штраф. Таким образом неоформленный торговец может потерять 20-41% от суммы перевода.

Как «спрятаться от глаза» системы мониторинга

Если онлайн-торговец все же не собирается регистрироваться как ФЛП, есть несколько способов получить деньги за товар, не попадаясь при этом на крючок банка или налоговой:

не проводить операции на значительные суммы ежедневно, для этого лучше выбрать один день недели;

не проводить нетипичные для истории вашей карты транзакции;

открывая счет, указывать приблизительную сумму ежемесячных поступлений;

иметь документы на эквивалентную поступлением сумму, которую можно предъявить в банке для подтверждения перевода.

Однако самым безопасным способом получения средств для неоформленных предпринимателей все же будет наличная оплата, например почтовым переводом.