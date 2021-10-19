Майже удвічі: українцям обіцяють дорогий хліб та солодощі
Рекордна вартість газу спричинить ріст цін майже на всі продукти.
Здорожчання газу і Європі до рекордних показників значно збільшить вартість продуктового кошика для українців. В першу чергу піднімуться в ціні продукти, які ми завжди вважали найбільш доступними – хліб, овочі та солодощі, адже їх виробництво потребує найбільших енерговитрат.
Газ – не єдиний енергоносій, який цьогоріч значно зріс в ціні. Вугілля та нафта також «не пасли задніх». Та саме газ побив усі можливі рекорди, сягнувши ставки у $1900 за тисячу куб. м. З огляду на такі захмарні ціни, витрати на виробництво у підприємств харчової промисловості також зросли не на жарт.
Більшість харчових продуктів потребують використання різних енергоносіїв ледь не на кожному кроці виробничого циклу. Взяти хоча б хліб, який потребує газу та електрики для обробки зерна, виготовлення муки й власне випічки. Яйця, молоко та навіть овочі – усі ці продукти є залежними від газу, адже потребують що найменше стабільного теплового режиму. Навіть розвіз продуктів по магазинах – це мільйони літрів бензину і зрідженого газу, що також зараз коштують немало.
Та найбільший акцент експерти в галузі харчової промисловості все ж роблять на здорожчання випічки. Поза значними енергозатратами, для її виробництва потрібна також велика кількість соняшникової олії та цукру. А ці два продукти за останні місяці зросли в ціні майже на 90%.
За підрахунками Держстату витрати виробників харчової продукції протягом поточного року збільшилися аж на 41%. А ціни на даний момент зросли лише на 11%. Тож рано чи пізно підприємствам доведеться «відбивати» свої витрати, закладаючи їх у ціну продукції.
Наразі експерти прогнозують зростання ціни хліба принаймні на 1,5% кожного місяця. Причому така тенденція продовжиться й з початком нового 2022 року. Натомість торти можуть здорожчати на всі 40-50%. Не варто чекати низьких цін і на тепличні овочі. Вітчизняні підприємці будуть змушені продавати їх за надвисокими цінами, через великі витрати на обігрів теплиць. Уся надія на імпортовані огірки та помідори, які також будуть не надто дешевими.
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