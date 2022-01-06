В «Дії» з’явилась функція, яка має захистити українців від аферистів: як вона працює

Додаток «Дія» продовжує розширювати свій функціонал. Перше оновлення 2022 року допоможе українцям вберегтися від банківських шахраїв. З 4 січня в державному додатку з’явилися push-сповіщення, які повідомлятимуть про спробу взяти кредит на ім’я користувача. Ба більше, навіть запит на перевірку вашої кредитної історії не пройде непоміченим.





Принцип роботи такого попередження дуже простий. Якщо ви отримали push-сповіщення про оформлення кредиту, до якого не маєте жодного відношення, потрібно натиснути на це сповіщення та перейти у додаток «Дія». Далі ви отримаєте доступ до лінку, за яким зможете потрапити на офіційний сайт Українського бюро кредитних історій та подати скаргу.

Нова функція додатку також допоможе вчасно відреагувати на перевірку сторонньою особою вашої кредитної історії. Повідомлення про запит кредитної історії також з’явиться в «Дії», разом із інформацією про банк, у якому намагаються взяти кредит на ваше ім’я. Таким чином можна миттєво поскаржитися у відповідні органи та заблокувати таку операцію.

Як зазначив очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров, «кредитні попередження» з’являться у «Дії» автоматично. Для цього навіть не потрібно оновлювати додаток. Міністр вважає, що дана послуга є просто незамінною в наш час, та допоможе зменшити кількість фінансових злочинів в Україні.

Свою думку щодо важливості нової опції висловила й команда розробників додатку «Дія». «До Кіберполіції щодня надходять сотні скарг від українців щодо незаконного оформлення кредитів. Сповіщення від додатку «Дія» стануть чудовим інструментом для боротьби з кредитними аферистами, допоможуть вчасно зреагувати на ситуацію та не дали зловмисникам завершити почате», – зазначають автори проекту.

Отож відтепер українці можуть почуватися безпечно та не хвилюватися за свої фінанси. Навіть якщо ви загубите паспорт, чи інші ваші особисті дані, жодна стороння особа не зможе оформити на ваше ім’я позичку.