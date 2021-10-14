В Украине запрещено два медицинских препарата – об этом сообщила Гослекслужба

В Украине сейчас массово изымают два медицинских препарата из аптек и больниц. Все потому, что были зафиксированы летальные случаи из-за аллергической реакции пациентов. Служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками внесла запрет официально. Он есть в реестре документов на официальном сайте.





Запрещены следующие препараты: Натрия хлорид и Амицил от двух разных украинских производителей. Они давно являются лидерами на рынке в своих нишах.

Запрет Амицила

На территории Украины инъекции Амицил объемом 1 мл во флаконах с лиофилизатом приказано срочно изъять. Изымают лекарства только от ПАО «Киевмедпрепарат». Это национальный лидер по производству антибактериальных препаратов в стране.

Летальный случай из-за него произошел при инъекции препарата № серии 0030139. Это полусинтетический антибиотик, применяемый при лечении инфекций, широкого спектра действия. Изъятие проводят через помещение медпрепарата в карантин. Медицинские учреждения должны обязательно проинформировать Гослекслужбу.

Запрет Натрия хлорида

Обычный солевой раствор для инъекций также привел к смерти пациента. Именно сейчас действует приказ об изъятии и запрете реализации раствора натрия для инъекций объемом 9 мл, № серии АА6941 / 1-1 от “Юрия-Фарм”. Эта компания покрывает 60% потребностей ЛПУ в госпитальных растворах.

Сейчас данные о пострадавших не разглашают. В том, что причиной смерти стали именно эти медикаменты сомнений нет. Об этом уже сообщили соответствующие органы. Гослекслужба сообщает, что запрет будет действовать неопределенный срок. нужно провести проверки, анализы, а потом принимать конечное решение.

Также в Украине навсегда запрещены лекарства: “Кардимун”, “Делецит” и “Хедерал Плющ”. Их уже активно изымают.

На сайте Гослекслужбы сообщили, что невыполнение распоряжения наказывается в соответствии с действующим законодательством Украины, а именно ст. 15, 22, 55.