В Україні «пропилососять» пенсіонерів: дехто може залишитись без пенсії
Декого змусять навіть повернути державі отримані виплати.
Міністерство фінансів попередило українців про чергову перевірку всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат. Така верифікація проводиться в Україні вже не вперше. Попри це, кількість порушників лише збільшується. Та зараз, коли війна призвела до утворення величезної діри в бюджеті, вибір у чиновників невеликий: або виявити зловмисників, що незаконно отримують державні гроші , або зменшити розмір пенсій та соцвиплат для всіх українців.
На щастя можновладці обрали шлях пошуку винних. Однак виявити тих, хто примудрився обманути систему не так вже й легко. За останніми даними в Україні близько 10% всієї державної допомоги йде не в ті руки. А це ж мільярди гривень, які могли б допомогти справді потребуючим громадянам.
Щоб спіймати «соціальних шахраїв» окрім Міністерства соцполітики та Міністерства фінансів, до процесу верифікації вирішили підключити ще й Мінцифру. Адже попри те, що в Україні є спеціальний онлайн-реєстр отримувачів соцвиплат, користі від нього мало. Тобто владі доведеться шукати інші способи перевірки так званих пільговиків.
Перевіряти українців будуть аж у три етапи:
- у момент звернення за соціальною допомогою;
- безпосередньо під час отримання цієї допомоги;
- після отримання виплати.
За допомогою різних державних реєстрів та баз даних відомства, що відповідають за верифікацію, будуть на кожному її етапі перевіряти цілу низку інформації про отримувача допомоги. Зокрема:
- дані про зареєстровані громадянином транспортні засоби;
- про видані особі державними органами документи;
- про порушення прикордонного режиму;
- оформлення на митниці автомобілів, ввезених з-за кордону;
- виписки з рахунків;
- інформацію про джерела доходів тощо.
З всіма цими даними перевіряючі зможуть виявити «липових пенсіонерів», осіб, що «купили» собі інвалідність, та інших порушників, яким вдалося обійти закон. Покарання для таких громадян може бути різним: деяким просто перестануть платити соцдопомогу чи пенсію, інших змусять повернути незаконно отримані гроші.