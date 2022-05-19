В Україні «пропилососять» пенсіонерів: дехто може залишитись без пенсії

Міністерство фінансів попередило українців про чергову перевірку всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат. Така верифікація проводиться в Україні вже не вперше. Попри це, кількість порушників лише збільшується. Та зараз, коли війна призвела до утворення величезної діри в бюджеті, вибір у чиновників невеликий: або виявити зловмисників, що незаконно отримують державні гроші , або зменшити розмір пенсій та соцвиплат для всіх українців.





На щастя можновладці обрали шлях пошуку винних. Однак виявити тих, хто примудрився обманути систему не так вже й легко. За останніми даними в Україні близько 10% всієї державної допомоги йде не в ті руки. А це ж мільярди гривень, які могли б допомогти справді потребуючим громадянам.

Щоб спіймати «соціальних шахраїв» окрім Міністерства соцполітики та Міністерства фінансів, до процесу верифікації вирішили підключити ще й Мінцифру. Адже попри те, що в Україні є спеціальний онлайн-реєстр отримувачів соцвиплат, користі від нього мало. Тобто владі доведеться шукати інші способи перевірки так званих пільговиків.

Перевіряти українців будуть аж у три етапи:

у момент звернення за соціальною допомогою;

безпосередньо під час отримання цієї допомоги;

після отримання виплати.

За допомогою різних державних реєстрів та баз даних відомства, що відповідають за верифікацію, будуть на кожному її етапі перевіряти цілу низку інформації про отримувача допомоги. Зокрема:

дані про зареєстровані громадянином транспортні засоби;

про видані особі державними органами документи;

про порушення прикордонного режиму;

оформлення на митниці автомобілів, ввезених з-за кордону;

виписки з рахунків;

інформацію про джерела доходів тощо.

З всіма цими даними перевіряючі зможуть виявити «липових пенсіонерів», осіб, що «купили» собі інвалідність, та інших порушників, яким вдалося обійти закон. Покарання для таких громадян може бути різним: деяким просто перестануть платити соцдопомогу чи пенсію, інших змусять повернути незаконно отримані гроші.