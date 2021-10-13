Ночной дожор: диетологи рассказали, что можно есть перед сном и не толстеть

Все мы слышали, что есть после шести часов вечера нельзя. Однако этот совет, хоть и имеет смысл, но все-таки мало применим к нашей повседневной жизни. Если вы действительно ложитесь спать в девять-десять часов вечера, вы сможете продержаться. Однако подавляющее большинство украинцев трудоспособного возраста ложится спать около двенадцати или даже чуть позже. Что, если вы не можете выдержать шесть часов без еды?





Что можно есть на ночь

Если вы не ставите своей целью похудение и у вас нет особых медицинских показаний, то нет смысла мучать себя. Если вы ляжете спать голодным, то, скорее всего, вам будет тяжело заснуть, а когда проснетесь, будете чувствовать себя разбитым. Это гораздо хуже, чем просто дать волю «вечернему жору» и перекусить около десяти-одиннадцати часов вечера (но не позже, чем за час-полтора до сна).

В числе еды, которой можно перекусить ночью, диетологи называют сыр, орехи, йогурт, нут, яблоки, арахисовое масло, орехи, сухофрукты, крекеры. Крайне нежелательно употреблять обработанные сладкие продукты, например, торты, потому что они могут повысить уровень сахара в крови.

Желательно также избегать жирной пищи, жареной, острой или кислой. Не стоит также употреблять кофеиносодержащие продукты, например, кофе или чай, потому что они, во-первых, могут испортить сон, а во-вторых, стать причиной изжоги.

Также ученые и врачи советуют не есть перед экранами телевизоров, компьютеров или смартфонов. Идеальным времяпровождением после того, как вы закончите вечернюю трапезу, будет немного почитать — бумажную книгу или читалку. За час-полтора, которые у вас останутся до сна, вы сможете спокойно отдохнуть и подготовиться ко сну. Когда у вас это уже войдет в привычку, поздний ужин станет частью условного рефлекса.