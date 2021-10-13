Нічний дожор: дієтологи розповіли, що можна їсти перед сном і не гладшати

Всі ми чули, що їсти після шести годин вечора не можна. Однак ця порада, хоч і має сенс, але все-таки погано підходить до нашого повсякденного життя. Якщо ви дійсно лягайте спати о дев’ятій-десятій годині вечора, ви зможете протриматися. Однак переважна більшість українців працездатного віку лягає спати близько дванадцяти або навіть трохи пізніше. Що, якщо ви не можете витримати шести годин без їжі?





Що можна їсти на ніч

Якщо ви не ставите собі за мету схуднення і у вас немає особливих медичних показань, то немає сенсу мучити себе. Якщо ви ляжете спати голодним, то, швидше за все, вам буде важко заснути, а коли прокинетеся, будете почувати себе розбитим. Це набагато гірше, ніж просто дати волю «вечірньому жору» та перекусити близько десятої-одинадцятої години вечора (але не пізніше, ніж за годину-півтори до сну).

У числі їжі, якою можна перекусити вночі, дієтологи називають сир, горіхи, йогурт, нут, яблука, арахісове масло, сухофрукти, крекери. Вкрай небажано вживати оброблені солодкі продукти, наприклад, торти, бо вони можуть підвищити рівень цукру в крові.

Бажано також уникати жирної їжі, смаженої, гострої або кислої. Не варто також вживати продукти, які містять кофеїн, тому що вони, по-перше, можуть зіпсувати сон, а по-друге, стати причиною печії.

Також вчені і лікарі радять не їсти перед екранами телевізорів, комп’ютерів або смартфонів. Ідеальним проведенням часу після того, як ви закінчите вечірню трапезу, буде трохи почитати – паперову книгу або читалку. За годину-півтора, які у вас залишаться до сну, ви зможете спокійно відпочити і підготуватися до сну. Коли у вас це вже увійде в звичку, пізня вечеря стане частиною умовного рефлексу.