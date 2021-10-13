Українців попередили про новий спосіб шахрайства в Приват24

Нещодавно з’явилося ще одне повідомлення про шахрайство і крадіжку грошей з карток українців в популярному банківському додатку «Приват24». Що це – новий спосіб або модифікація старого? І як мільйонам простих українців, що користуються послугами «ПриватБанку», не повторити долю героїв нашої сьогоднішньої історії? Давайте розбиратися в цьому разом.





Нова жертва шахраїв

За словами українця, все почалося з того, що його дружина не могла зайти в додаток «Приват24». Вона попросила його про допомогу. Чоловік зрозумів, що у неї обнулився фінансовий номер. Прийнявши це за простий збій в системі, він його відновив, і про інцидент забули. Проте все виявилося не так просто: коли подружжя спробувало розрахуватися карткою жінки в магазині, з’ясувалося, що на ній немає грошей. На картці залишилося всього 36 гривень.

Надалі з’ясувалося, що фінансовий номер знову скинуто. Невідомі також збільшили кредитний ліміт по карті, оформили в одному з магазинів побутової техніки розстрочку в розмірі п’ятнадцяти тисяч гривень і взяли мікрокредити на суму близько тридцяти тисяч гривень. Зараз розслідуванням займається поліція.

Слід зазначити, що нічого нового в даному способі шахрайства немає. Змінити фінансовий номер можна онлайн або за допомогою карти. У першому випадку, можливо, на пристрої, з якого жінка заходила в «Приват24», була встановлена ​​троянська програма, яка вкрала пароль від додатку. Після цього зловмисники змогли в нього увійти і вкрасти гроші. У другому випадку, швидше за все, українка стала жертвою кардерів – злочинців, які займаються махінаціями з банківськими картами. Існує кілька способів, за допомогою яких шахраї модифікують банкомати, крадучи дані карт, щоб потім створити їхні дублікати, але всі вони в підсумку ведуть до того, що люди позбавляються грошей.

Щоб не повторити долю українки, необхідно користуватися тільки перевіреними банкоматами, наприклад, тими, що стоять в банківських відділеннях. Також потрібно відмовитися від встановлення на свій смартфон додатків з незрозумілих джерел.