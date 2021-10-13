Украинцев предупредили о новом способе мошенничества в Приват24

Недавно появилось еще одно сообщение о мошенничестве и воровстве денег с карточек украинцев в популярном банковском приложении «Приват24». Что это — новый способ или модификация старого? И как миллионам простых украинцев, пользующихся услугами «ПриватБанка», не повторить судьбу героев нашей сегодняшней истории? Давайте разбираться в этом вместе.





Новая жертва мошенников

По словам украинца, всё началось с того, что его жена не могла зайти в приложение «Приват24». Она попросила его о помощи. Мужчина понял, что у нее обнулился финансовый номер. Посчитав это просто сбоем в системе, он его восстановил, и об инциденте забыли. Однако все оказалось не так просто: когда супруги попробовали рассчитаться карточкой женщины в магазине, выяснилось, что на ней нет денег. На карточке осталось всего 36 гривен.

В дальнейшем выяснилось, что финансовый номер снова сброшен. Неизвестные также увеличили кредитный лимит по карте, оформили в одном из магазинов бытовой техники рассрочку в размере пятнадцати тысяч гривен и взяли микрокредиты на сумму около тридцати тысяч гривен. Сейчас расследованием занимается полиция.

Следует отметить, что ничего нового в данном способе мошенничества нет. Изменить финансовый номер можно онлайн либо с помощью карты. В первом случае, возможно, на устройстве, с которого женщина заходила в «Приват24», была установлена троянская программа, которая украла пароль от приложения. После этого злоумышленники смогли в него войти и украсть деньги. Во втором случае, скорее всего, украинка стала жертвой кардеров — преступников, которые занимаются махинациями с банковскими картами. Существует несколько способов, с помощью которых мошенники модифицируют банкоматы, воруя данные карт, чтобы потом создать их дубликаты, но все они в итоге ведут к тому, что люди лишаются денег.

Чтобы не повторить судьбу украинки, необходимо пользоваться только проверенными банкоматами, например, теми, что стоят в банковских отделениях. Также нужно отказаться от установки на свой смартфон приложений из неясных источников.