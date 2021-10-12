Украинцы почувствуют последствия магнитной бури класса G2

На сайте центра прогнозирования космической погоды появилось объявление о том, что на Солнце зафиксирована мощная вспышка. Поток коронарной плазмы движется в сторону Земли. Итак, с 11 октября планету накроет магнитная буря уровня G2. Длится она будет двое суток.





Конечно же в первую очередь, это неприятная новость для метеозависимых людей. Вспышка произошла 9 октября. Поэтому первые изменения в самочувствии люди могли почувствовать еще раньше. Центр прогнозирования предупреждает, что не стоит паниковать, все пройдет очень быстро.

Украинцы смогут в краткие сроки вернуться к привычному темпу жизни, а пока что в ближайшие 48 часов лучше не вступать в конфликты, отказаться от вредных привычек и постараться больше уделять времени собственному самочувствию. Позиция наблюдателя, а не активного деятеля поможет плавно выйти из этого напряженного отрезка времени.

В центре есть специальная шкала, по которой оценивают мощность солнечных бурь. Минимальный класс в ней “G1”, а максимальный “G5”. Даже слабые бури могут негативно отражаться не только на здоровье людей, но и на работе мобильных телефонов, радиосигналов. G2 спровоцирует появление полярного сияния в северных широтах. Были случаи, когда крайне редко, когда бури достигали класса G3. В такие моменты даже электричество может отключаться без причины.

Эксперты говорят, что солнечный ветер никогда не прекращает омывать планету Земля. В большинстве случаев он мягкий и стабильный. Из-за всплесков на солнечной звезде корональные дыры в сотни раз усиливают эти потоки. Земля же в случае опасности, активирует защитную функцию. Срабатывает магнитное поле и отражает их. К большому несчастью земляне ощущают это космическую погоду, высокочастотная техника тоже может страдать.