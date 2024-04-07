Шлях до ранньої смерті? Чому спати ногами до дверей категорично заборонено

Згідно з народними прикметами, якщо спати ногами до вхідних дверей, то можна накликати на себе невдачі і навіть погіршення самопочуття. GSMinfo розповідає, чи справді розташування ліжка впливає на зростання числа неприємностей у житті.

У слов’янській та скандинавській міфології двері часто розглядають як портал у потойбічний світ. Саме тому є повір’я, що, засинаючи ногами до дверей, можна не тільки зіткнутися з проблемами, а й навіть скоротити роки свого життя, наблизивши смерть.

Раніше люди вірили, що людська душа під час сну залишає тіло. І, якщо ноги під час відпочинку спрямовані на двері, то душа може й не повернутися.

Однак, є й інша прикмета, за якою сон ногами до дверей може накликати домашні конфлікти та негаразди. Згідно з переказами, саме так можна зазирнути у своє майбутнє й отримати сильний переляк.

Згідно з ученням феншуй, ліжко краще ставити в найспокійнішому місці квартири. Це дасть змогу якісніше висипатися, без сторонніх звуків за вхідними дверима.

Однак, якщо вірити численним дослідженням учених, розміщення дивана ніяк не впливає на сон, настрій, а також на майбутнє людини. На їхню думку, забобонні люди турбуються частіше за тих, хто з легкістю ставиться до всіляких прикмет.