Природний імунітет на COVID-19: вчені почали вивчати феномен людей, стійких до коронавірусу

При будь-якому, навіть найнебезпечнішому інфекційному захворюванні, навіть такому як ВІЛ або COVID є люди, які не заражаються. Тобто деякий невеликий відсоток всього людства має природний імунітет на ті чи інші віруси. Саме цей феномен став об’єктом пильного вивчення у багатьох країнах.





Цікаво, що такі люди не заражаються не тільки початковим вірусом, а й є несприйнятливими до всіх його штамів. Найпростіше таких людей знайти серед медпрацівників, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом у всьому світі. Їм пропонують стати добровольцями у програмі вивчення цього феномену.

Одна з таких медсестер Ліза Стоквелл із Сомерсету. До моменту вакцинації в її організмі під час всіх аналізів жодного разу не було виявлено антитіл до вірусу. Її колеги хворіли, іноді дуже тяжко, навіть помирали, а жінка не хворіла. Помітивши цю її особливість, їй запропонували контракт із агентством з найму медсестер, згідно з яким вона працює на «передовій», виключно у палатах із ковідними пацієнтами.

Вчені вважають, що вся справа у специфічних Т-клітинах, які виробляються імунною системою. Це не відповідь на інфекцію, а попередження захворювання. Вони нападають на вірус до того, як він встигає заразати організм. Тому людина не занедужує.

Добровольці, які беруть участь у програмі, носитимуть специфічні патчі. У пластир вмонтовані спеціальні маленькі голки, за допомогою яких в організм вводитиметься вірусний білок. У відповідь організм вивільнятиме Т-клітини. Саме цей механізм стане предметом вивчення. Перші результати обіцяли оприлюднити в липні 2022 року.

Вчені сподіваються, що після вивчення Т-клітин вони зможуть розробити вакцину, що назавжди приборкає коронавірус. Справа в тому, що на відміну від антитіл, Т-клітини не послаблюються з часом.